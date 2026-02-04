Kovács Zoltán: Három név, egy válasz – nem fizetünk

„Három név, egy válasz: nem fizetünk” – fogalmazott Magyarország Kormánya Facebook-videójában Kovács Zoltán.

Kovács Zoltán szerint szerint a három név világosan kirajzolja a helyzetet Fotó: Mirkó István

A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár emlékeztetett: elindult a nemzeti petíció, amelynek célja, hogy a magyarok egyértelműen elmondhassák, nemet mondanak a háború finanszírozására, arra, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék, valamint arra is, hogy a háború következményeként a rezsistop eltörlésével magasabb energiaárakat kelljen fizetniük.

Kovács Zoltán elárúlta, melyik a három név

Az államtitkár szerint a három név világosan kirajzolja a helyzetet. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnökeként Kovács Zoltán megfogalmazása szerint nem Európa békéjén és biztonságán dolgozik, hanem azon, hogy Európát bevigye egy olyan háborúba, amely nem a mi háborúnk. Felidézte:

von der Leyen maga is úgy fogalmazott, hogy Európa harcban áll, hadban áll, és ebből azt a következtetést vonja le, hogy kötelesség Ukrajna mellé állni.

Kovács Zoltán beszélt Volodimir Zelenszkij szerepéről is. Mint mondta, az ukrán elnök évek óta újabb és újabb forrásokat kér, nemcsak fegyverekre, hanem az ukrán állam működtetésére és későbbi újjáépítésére is.

Ezeket a forrásokat azonban nem Európa, hanem az európai tagállamok és az európai emberek pénzéből biztosítanák.

A harmadik név Manfred Weber, akinek Kovács Zoltán szerint az a feladata, hogy megteremtse a parlamenti támogatást a háborúpárti javaslatok mögé. Az államtitkár úgy fogalmazott: Weber biztosítja azokat a szavazatokat, amelyekkel a Bizottság és az Európai Parlament át tudja erőltetni a háborús terveket, elsősorban az Európai Néppárt segítségével, soraiban a Tisza Párttal. Hozzátette: Weber egyértelművé tette, hogy a Néppárthoz tartozóknak nincs más választásuk, mint támogatni Brüsszel háborús elképzeléseit.

Bábkormányt szeretnének Magyarországon

Kovács Zoltán szerint ez a három szereplő pontosan tudja, hogy amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig sem a magyarok, sem a magyar kormány nem fogja engedni, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába vigyék és a háborúra költsék. Éppen ezért – fogalmazott – évek óta mindent megtesznek azért, hogy

a nemzeti kormányt eltakarítsák az útból, és a helyére egy olyan bábkormányt ültessenek, amely kérdés nélkül kiszolgálja a brüsszeli érdekeket.

Az államtitkár kitért Magyar Péter és politikai köre álláspontjára is, megjegyezve: ezt természetesen tagadják, különösen a közelgő választások előtt. Kovács Zoltán szerint eddig is minden olyan állítást és tényt letagadtak, amely a Néppárt, a Bizottság és a háború támogatása kapcsán napvilágra került, és ez a jövőben sem lesz másképp.