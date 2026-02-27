Megint félrevezetik a választókat: pofátlanul manipulálnak a baloldali közvélemény-kutatók

A baloldali kutatóintézetek a választási kampányban rendszeresen publikálnak olyan számokat, amelyekről a voksolás napja után bebizonyosodik: köszönőviszonyban sem voltak a valósággal. A Medián esetében idén nem kellett április 12-éig várni, az ordító Tisza-előnyről szóló kutatásuk publikálása után ugyanis kiderült: januárban hamisított adatokat közöltek.

A Hann Endréék által nyilvánosságra hozott 51–39 százalékos Tisza–Fidesz-arány helyett valójában 36–36 százalékot mértek a Mediánnál - a baloldali közvélemény-kutatók rendre pofára esnek Fotó: Deák Dániel Facebook

Mint korábban beszámoltunk róla, Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője Facebook-oldalán azt írta, a Hann Endréék által nyilvánosságra hozott 51–39 százalékos Tisza–Fidesz-arány helyett valójában 36–36 százalékot mértek a Mediánnál. Mint kifejtette,

ilyen egyértelmű közvélemény-kutatási csalásra nem volt még példa a rendszerváltás óta, és szerinte nem egy ártatlan csínyről van szó.

Úgy fogalmazott, a Medián-kutatások a Tisza párt fő kampányeszközei a többi ellenzéki párttal szemben. Ezekkel a meghamisított kutatásokkal terelték a választókat a kisebb ellenzéki pártoktól a Tisza irányába.

Ordító hazugságok

A hatalmas Tisza-vezetésről szóló felmérést Orbán Viktor is kommentálta. A miniszterelnök Hann Endrének, a Medián vezetőjének üzenve azt írta: „Legjobb humorista. Gratulálunk, ebben a tiszás mezőnyben nem kis teljesítmény!”

Érdemes megemlíteni, a 2022-es az országgyűlési választások előtt is durván mellélőttek a „manipulációs kerekasztal” tagjai. A Závecz ­Research az országgyűlési választások előtt egy héttel a Telexen publikált felmérésében például azt írta:

fej fej mellett a kormánypártok és az ellenzék.

Mint akkor részletezték, ugyanannyian akarnak kormányváltást, mint ahányan az Orbán-kormány maradását szeretnék.

Hasonló eredményt vizionált a választások előtt egy nappal a Publicus Intézet is: akkor úgy vélekedtek, nagyon szoros versenyre lehet számítani az április 3-i kampányhajrában,

„a Fidesz–KDNP és az Egységben Magyarországért listája is a biztos szavazó pártválasztók 47 százalékának voksára számíthat”.

A felmérésekhez képest a Fidesz akkor 3,057 millió szavazatot kapott, a listás szavazatok 54,1 százalékát szerezte meg, az Egységben Magyarországért pártszövetség 1,947 millió szavazattal pedig 34,5 százalékot szerzett. A kormánypártok történetének legnagyobb győzelmét hozó választás után öt hónappal Hann Endre egy interjúban bevallotta, hogy „valóban voltak olyan kutatások, illetve inkább közlemények, amelyek kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek”.