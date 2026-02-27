Megint félrevezetik a választókat: pofátlanul manipulálnak a baloldali közvélemény-kutatók

A baloldali kutatóintézetek a választási kampányban rendszeresen publikálnak olyan számokat, amelyekről a voksolás napja után bebizonyosodik: köszönőviszonyban sem voltak a valósággal. A Medián esetében idén nem kellett április 12-éig várni, az ordító Tisza-előnyről szóló kutatásuk publikálása után ugyanis kiderült: januárban hamisított adatokat közöltek.
Mint korábban beszámoltunk róla, Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője Facebook-oldalán azt írta, a Hann Endréék által nyilvánosságra hozott 51–39 százalékos Tisza–Fidesz-arány helyett valójában 36–36 százalékot mértek a Mediánnál. Mint kifejtette,
ilyen egyértelmű közvélemény-kutatási csalásra nem volt még példa a rendszerváltás óta, és szerinte nem egy ártatlan csínyről van szó.
Úgy fogalmazott, a Medián-kutatások a Tisza párt fő kampányeszközei a többi ellenzéki párttal szemben. Ezekkel a meghamisított kutatásokkal terelték a választókat a kisebb ellenzéki pártoktól a Tisza irányába.
Ordító hazugságok
A hatalmas Tisza-vezetésről szóló felmérést Orbán Viktor is kommentálta. A miniszterelnök Hann Endrének, a Medián vezetőjének üzenve azt írta: „Legjobb humorista. Gratulálunk, ebben a tiszás mezőnyben nem kis teljesítmény!”
Érdemes megemlíteni, a 2022-es az országgyűlési választások előtt is durván mellélőttek a „manipulációs kerekasztal” tagjai. A Závecz Research az országgyűlési választások előtt egy héttel a Telexen publikált felmérésében például azt írta:
fej fej mellett a kormánypártok és az ellenzék.
Mint akkor részletezték, ugyanannyian akarnak kormányváltást, mint ahányan az Orbán-kormány maradását szeretnék.
Hasonló eredményt vizionált a választások előtt egy nappal a Publicus Intézet is: akkor úgy vélekedtek, nagyon szoros versenyre lehet számítani az április 3-i kampányhajrában,
„a Fidesz–KDNP és az Egységben Magyarországért listája is a biztos szavazó pártválasztók 47 százalékának voksára számíthat”.
A felmérésekhez képest a Fidesz akkor 3,057 millió szavazatot kapott, a listás szavazatok 54,1 százalékát szerezte meg, az Egységben Magyarországért pártszövetség 1,947 millió szavazattal pedig 34,5 százalékot szerzett. A kormánypártok történetének legnagyobb győzelmét hozó választás után öt hónappal Hann Endre egy interjúban bevallotta, hogy „valóban voltak olyan kutatások, illetve inkább közlemények, amelyek kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek”.
Amerikába is manipulálnak a baloldali közvélemény-kutatók?
Ha azt gondolnánk, magyar sajátosság az, hogy a választások előtt a baloldali közvélemény-kutatók mindig ellenzéki előnyt, vagy ordító jobboldali vezetés esetén döntetlent vetítenek előre, tévedünk.
Néhány nappal a 2024-es amerikai elnökválasztások előtt a The Economist például publikált egy felmérést, amelyben kimutatták: Kamala Harris, a demokrata elnökjelöltje vezet Donald Trump előtt 49:48 arányban.
Hasonló eredményeket publikáltak a 2016-os amerikai elnökválasztások előtt is.
Hillary Clinton akkor négy nappal a választások előtt a Pollster súlyozatlan, a közvélemény-kutatások eredményeit névértéken kezelő összesítése alapján 6,1 százalékkal, a Fivethirtyeight súlyozott, a közvélemény-kutatók mintavételi módszereit és az átlagtól való eltérését is figyelembe vevő átlaga szerint 3,1 százalékkal vezetett Donald Trump előtt.
Mint ismert, a közvélemény-kutatási eredmények ellenére a 2016-os, és a 2024-es amerikai elnökválasztáson is Donald Trump nyert.
Mi lehet a valós helyzet Magyarországon?
A fentiek fényében érdemes megjegyezni, hogy a 2022-es választást legpontosabban előrejelző Magyar Társadalomkutató Kft. kormánypárti fölényt mér. Az aktív szavazó pártválasztók körében 51-41 az arány a Fidesz–KDNP javára. A parlamenti küszöböt rajtuk kívül csak a Mi Hazánk lépné át a felmérés szerint.
A Nézőpont Intézet szerint pedig a Fidesz 45, a Tisza Párt 40 százalékon állna, a Mi Hazánk 8 százalékkal jutna be a parlamentbe, míg a Demokratikus Koalíció 3 százalékkal a küszöb alatt maradna.