100 éves lett Kurtág György

Isten éltesse nagyon sokáig Kurtág Györgyöt, ezt a páratlan tehetségű, különleges zenészt, sok örömmel és egészséggel! – írta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Facebook-videóbejegyzéséhez pénteken.
A miniszter a kortárs zeneszerző 100. születésnapja alkalmából osztott meg egy videó bejegyzést. Elmondta, éppen MÜPA-koncert előtt járt Kurtág Györgynél, akivel tavaly is együtt ünnepelték születésnapját,
akkor is finom volt a pálinka”
– tette hozzá a miniszter.
Kurtág György generációkat inspirál világszerte
Tegnap ünnepelte 100. születésnapját Kurtág György, a világhírű zeneszerző, zongoraművész és pedagógus, akinek életműve generációkat inspirál világszerte.
A jubileum alkalmából a Budapest Music Center fesztivállal tiszteleg előtte, a Müpa Budapest pedig bemutatja új operáját, amelyet néhai felesége, Kurtág Márta emlékére írt.