100 éves lett Kurtág György

Isten éltesse nagyon sokáig Kurtág Györgyöt, ezt a páratlan tehetségű, különleges zenészt, sok örömmel és egészséggel! – írta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Facebook-videóbejegyzéséhez pénteken.

Kurtág György generációkat inspirál világszerte

Fotó: Facebook/Hankó Balázs

A miniszter a kortárs zeneszerző 100. születésnapja alkalmából osztott meg egy videó bejegyzést. Elmondta, éppen MÜPA-koncert előtt járt Kurtág Györgynél, akivel tavaly is együtt ünnepelték születésnapját,

akkor is finom volt a pálinka”

– tette hozzá a miniszter.

Tegnap ünnepelte 100. születésnapját Kurtág György, a világhírű zeneszerző, zongoraművész és pedagógus, akinek életműve generációkat inspirál világszerte.