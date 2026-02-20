Hírlevél
Kurtág György

100 éves lett Kurtág György

34 perce
Olvasási idő: 3 perc
A jubileum alkalmából a Budapest Music Center fesztivállal tiszteleg előtte, a Müpa Budapest pedig bemutatja új operáját, amelyet néhai felesége, Kurtág Márta emlékére írt. Tegnap ünnepelte 100. születésnapját Kurtág György, a világhírű zeneszerző, zongoraművész és pedagógus.
Kurtág GyörgyHankó Balázs100 éves

Isten éltesse nagyon sokáig Kurtág Györgyöt, ezt a páratlan tehetségű, különleges zenészt, sok örömmel és egészséggel! – írta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Facebook-videóbejegyzéséhez pénteken.

Fotó: Facebook/Hankó Balázs

A miniszter a kortárs zeneszerző 100. születésnapja alkalmából osztott meg egy videó bejegyzést. Elmondta, éppen MÜPA-koncert előtt járt Kurtág Györgynél, akivel tavaly is együtt ünnepelték születésnapját,

akkor is finom volt a pálinka”

– tette hozzá a miniszter.

Tegnap ünnepelte 100. születésnapját Kurtág György, a világhírű zeneszerző, zongoraművész és pedagógus, akinek életműve generációkat inspirál világszerte. 

A jubileum alkalmából a Budapest Music Center fesztivállal tiszteleg előtte, a Müpa Budapest pedig bemutatja új operáját, amelyet néhai felesége, Kurtág Márta emlékére írt.

 

