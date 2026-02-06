Amerikai kutatás: a Fidesz továbbra is nyerne – mutatjuk a számokat

A Index megbízásából készült közvélemény-kutatás alapján a politikai verseny éles, de a választói hangulatot egyre inkább az aggodalom és az óvatosság határozza meg.

Egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson a Fidesz–KDNP 43 százalékkal nyerne, míg a Tisza Párt 37 százalékon állna, a bizonytalanok aránya változatlanul 4 százalék.

Félelmek és kockázatok a számok mögött

A felmérést készítő McLaughlin & Associates (mely a választásokig minden hónapban kutatást készít) nemcsak a pártpreferenciákat mérte, hanem Magyar Péter megítélését és a kormányváltással kapcsolatos félelmeket is. A válaszadók 62 százaléka szerint a Tisza Párt elnöke túl forrófejű és túl kockázatos lenne az ország vezetésére.