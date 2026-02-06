Amerikai kutatás: a Fidesz továbbra is nyerne – mutatjuk a számokat

A Index megbízásából készült közvélemény-kutatás alapján a politikai verseny éles, de a választói hangulatot egyre inkább az aggodalom és az óvatosság határozza meg.
Egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson a Fidesz–KDNP 43 százalékkal nyerne, míg a Tisza Párt 37 százalékon állna, a bizonytalanok aránya változatlanul 4 százalék.
Félelmek és kockázatok a számok mögött
A felmérést készítő McLaughlin & Associates (mely a választásokig minden hónapban kutatást készít) nemcsak a pártpreferenciákat mérte, hanem Magyar Péter megítélését és a kormányváltással kapcsolatos félelmeket is. A válaszadók 62 százaléka szerint a Tisza Párt elnöke túl forrófejű és túl kockázatos lenne az ország vezetésére.
A többség úgy látja, hogy Magyar Péter kormányon nem feltétlenül azt tenné, amit ígér”
– olvasható a kutatás összegzésében. A megkérdezettek 54 százaléka szerint egy Magyar Péter vezette kormány végrehajtaná mindazt, amit Brüsszel követel, míg 53 százalék attól tart, hogy megszűnne az orosz olaj- és gázellátás, ami a benzin és a fűtés árának emelkedéséhez vezetne.
A háborús kockázatok is markánsan jelen vannak: 57 százalék szerint valószínű vagy inkább valószínű, hogy Magyarország belesodródhatna az ukrajnai konfliktus finanszírozásába.