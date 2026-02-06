Hírlevél
Orbán Viktor szokatlan kérdést tett fel a választás előtt

Amerikai kutatás: a Fidesz továbbra is nyerne – mutatjuk a számokat

Egy most vasárnap tartott választáson továbbra is a Fidesz-KDNP győzne – derül ki az Index megbízásából készült friss amerikai kutatásból. A felmérés szerint a választók jelentős része kockázatokat látna egy Magyar Péter vezette kormányváltásban.
A Index megbízásából készült közvélemény-kutatás alapján a politikai verseny éles, de a választói hangulatot egyre inkább az aggodalom és az óvatosság határozza meg. 

Az amerikai közvélemény-kutatás szerint a Fidesz-KDNP továbbra is nyerne (Forrás: Index)

Egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson a Fidesz–KDNP 43 százalékkal nyerne, míg a Tisza Párt 37 százalékon állna, a bizonytalanok aránya változatlanul 4 százalék.

Félelmek és kockázatok a számok mögött

A felmérést készítő McLaughlin & Associates (mely a választásokig minden hónapban kutatást készít) nemcsak a pártpreferenciákat mérte, hanem Magyar Péter megítélését és a kormányváltással kapcsolatos félelmeket is. A válaszadók 62 százaléka szerint a Tisza Párt elnöke túl forrófejű és túl kockázatos lenne az ország vezetésére.

Itt a leleplezés! Így trükközik a Tisza Pártnak szurkoló Medián

A többség úgy látja, hogy Magyar Péter kormányon nem feltétlenül azt tenné, amit ígér”

 – olvasható a kutatás összegzésében. A megkérdezettek 54 százaléka szerint egy Magyar Péter vezette kormány végrehajtaná mindazt, amit Brüsszel követel, míg 53 százalék attól tart, hogy megszűnne az orosz olaj- és gázellátás, ami a benzin és a fűtés árának emelkedéséhez vezetne. 

A kutatás szerint az emberek nagyobbik része attól tart, hogy Magyar Péter megszüntetné az orosz olaj- és gázellátást (Forrás: Index)

A háborús kockázatok is markánsan jelen vannak: 57 százalék szerint valószínű vagy inkább valószínű, hogy Magyarország belesodródhatna az ukrajnai konfliktus finanszírozásába.

 

