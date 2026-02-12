Április 20-ig biztosan rács mögött marad az a Hollandiában elfogott férfi, akinek neve Lakatos Márk kiskorú fiúkkal folytatott kapcsolata ügyében került a rendőrség fókuszába. Ebben az ügyben korábban egy másik gyanúsítottat, egy bizonyos O. P.-t is kihallgattak, ugyancsak emberkereskedelem gyanújával, ő szabadlábon védekezik – tudta meg a Magyar Nemzet.

Újabb fejlemények a Lakatos Márk-ügyben Fotó: Facebook/Lakatos Márk

Ábrahám Róbert influenszer műsorában egy egykor nevelőintézetben élő fiú arról beszélt, hogy évekkel ezelőtt, amikor még csak 15 éves volt, Lakatos Márk fajtalankodott vele.

A fiú egy nagyobb hálózatról is beszélt: elmondása szerint külön ember volt arra a célra, hogy az árvaházakban felkutassanak fiatal fiúkat, akik nyomoruk okán megvásárolhatók homoszexuális együttlétekre.

A Magyar Nemzet információja szerint az egyik meggyanúsított férfi – a már említett O. P. – az a kerítő, aki a fenti fiatal sértettet kiközvetíthette Lakatos Márkhoz. O. P., illetve a nemrég Hollandiában elkapott, majd letartóztatott V. Ferenc jelenleg nem ezzel, hanem más sértettek miatt lettek meggyanúsítva, azoknak az áldozatoknak pedig nincs köze Lakatos Márkhoz.

