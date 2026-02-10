Lánczi Tamás: Ilyen súlyos fenyegetést Magyarország több mint tíz éve nem kapott

A Politico egy ötpontos tervet publikált Ukrajna EU-csatlakozásának mielőbbi végrehajtása érdekében. A javaslat hangsúlyosan kitér a magyar belpolitikai helyzetre és arra utal, hogy egy esetleges Tisza-kormány megalakulásával minden akadály leomlana az ukrán csatlakozás elől. A brüsszeli elképzelésekre Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke reagált közösségi oldalán. Mint írta,

ilyen nyílt beavatkozási szándékra legutóbb Soros György migrációs programja idején volt példa, amely szintén a nemzeti szuverenitást sértette.

Lánczi Tamás sem hagyta szó nélkül a brüsszeli pedzegetéseket (Forrás: Facebook/Lánczi Tamás)

Lánczi Tamás: E rővel akarják leváltani a magyar kormányt

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke szerint a tervekből az rajzolódik ki, hogy

erőteljes politikai nyomásgyakorlással akarják leváltani a magyar kormányt,

Magyar Pétertől pedig elvárnák a gyorsított ukrán csatlakozás megszavazását. Azzal is számolnak, hogy a Tisza Párt részéről nem lenne érdemi ellenállás, és ha mégsem sikerülne a politikai fordulat, akkor Magyarország szavazati jogának elvételét is kilátásba helyeznék.

Brüsszel tehát maga teszi nyilvánvalóvá, hogy számára Ukrajna és a háború az első – és Magyar Pétertől is ezt várják el. Ez az ő valódi kormányprogramjuk”

– fogalmazott Lánczi Tamás.