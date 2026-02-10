Lánczi Tamás: Ilyen súlyos fenyegetést Magyarország több mint tíz éve nem kapott

A Politico egy ötpontos tervet publikált Ukrajna EU-csatlakozásának mielőbbi végrehajtása érdekében. A javaslat hangsúlyosan kitér a magyar belpolitikai helyzetre és arra utal, hogy egy esetleges Tisza-kormány megalakulásával minden akadály leomlana az ukrán csatlakozás elől. A brüsszeli elképzelésekre Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke reagált közösségi oldalán. Mint írta,
ilyen nyílt beavatkozási szándékra legutóbb Soros György migrációs programja idején volt példa, amely szintén a nemzeti szuverenitást sértette.
Lánczi Tamás: Erővel akarják leváltani a magyar kormányt
A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke szerint a tervekből az rajzolódik ki, hogy
erőteljes politikai nyomásgyakorlással akarják leváltani a magyar kormányt,
Magyar Pétertől pedig elvárnák a gyorsított ukrán csatlakozás megszavazását. Azzal is számolnak, hogy a Tisza Párt részéről nem lenne érdemi ellenállás, és ha mégsem sikerülne a politikai fordulat, akkor Magyarország szavazati jogának elvételét is kilátásba helyeznék.
Brüsszel tehát maga teszi nyilvánvalóvá, hogy számára Ukrajna és a háború az első – és Magyar Pétertől is ezt várják el. Ez az ő valódi kormányprogramjuk”
– fogalmazott Lánczi Tamás.