Orbán Viktor

Lássuk a medvét! A miniszterelnök az EU-csúcsról üzent – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
„Lássuk a medvét! Kihelyezett EU-csúcs” – ezzel az üzenettel jelentetett meg fotót a Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök a belgiumi EU-csúcs helyszínéről. A miniszterelnök azt is kifejtette, mi az a három feltétel, amelyek mentén helyre lehetne állítani Európa versenyképességét.
Orbán ViktorEU-csúcsversenyképességEurópai Unió

Az ülés előtt Orbán Viktor kijelentette: az európai gazdaság lejtmenetben van, amit „brüsszeliül” úgy mondanak, hogy veszít a versenyképességéből. Az Európai Tanács tagországai vezetőinek kihelyezett ülését ezúttal Brüsszel helyett a belgiumi Bilzenben tartják csütörtökön.

Orbán Viktor miniszterelnök (j) nyilatkozik a sajtó képviselőinek a rendkívüli uniós csúcstalálkozó kezdete előtt a belgiumi Bilzenben, az Alden Biesen kastélyban 2026. február 12-én. Mellette Andrej Plenkovic horvát kormányfő (j2). MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az uniós vezetők informális találkozója előtt az Alden Biesen-kastélyban a belgiumi Bilzenben, 2026. február 12-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Komm. Főosztály/Kaiser Ákos)

„Azért jöttünk össze, hogy megbeszéljük, mit kell csinálni, hogy ne lejtmenetben legyünk, hanem ismét emelkedjen és növekedjen az európai gazdaság” – fogalmazott a magyar kormányfő.

A miniszterelnök szerint Európa versenyképességét egyszerű lenne helyreállítani, ehhez három feltételnek kellene teljesülnie:

  1. A háborút be kell fejezni.
    2. Nem küldhetjük nyakló nélkül Ukrajnába az európaiak pénzét.
    3. Az energia árát le kell vinni.
     

Ezt kéne csinálnunk, ez ilyen egyszerű” 

– zárta bilzeni villáminterjúját Orbán Viktor. 

 

