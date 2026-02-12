Lássuk a medvét! A miniszterelnök az EU-csúcsról üzent – videó

„Lássuk a medvét! Kihelyezett EU-csúcs” – ezzel az üzenettel jelentetett meg fotót a Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök a belgiumi EU-csúcs helyszínéről. A miniszterelnök azt is kifejtette, mi az a három feltétel, amelyek mentén helyre lehetne állítani Európa versenyképességét.
Az ülés előtt Orbán Viktor kijelentette: az európai gazdaság lejtmenetben van, amit „brüsszeliül” úgy mondanak, hogy veszít a versenyképességéből. Az Európai Tanács tagországai vezetőinek kihelyezett ülését ezúttal Brüsszel helyett a belgiumi Bilzenben tartják csütörtökön.
„Azért jöttünk össze, hogy megbeszéljük, mit kell csinálni, hogy ne lejtmenetben legyünk, hanem ismét emelkedjen és növekedjen az európai gazdaság” – fogalmazott a magyar kormányfő.
A miniszterelnök szerint Európa versenyképességét egyszerű lenne helyreállítani, ehhez három feltételnek kellene teljesülnie:
- A háborút be kell fejezni.
2. Nem küldhetjük nyakló nélkül Ukrajnába az európaiak pénzét.
3. Az energia árát le kell vinni.
Ezt kéne csinálnunk, ez ilyen egyszerű”
– zárta bilzeni villáminterjúját Orbán Viktor.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!