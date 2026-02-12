Lássuk a medvét! A miniszterelnök az EU-csúcsról üzent – videó

Az ülés előtt Orbán Viktor kijelentette: az európai gazdaság lejtmenetben van, amit „brüsszeliül” úgy mondanak, hogy veszít a versenyképességéből. Az Európai Tanács tagországai vezetőinek kihelyezett ülését ezúttal Brüsszel helyett a belgiumi Bilzenben tartják csütörtökön.

Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az uniós vezetők informális találkozója előtt az Alden Biesen-kastélyban a belgiumi Bilzenben, 2026. február 12-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Komm. Főosztály/Kaiser Ákos)

„Azért jöttünk össze, hogy megbeszéljük, mit kell csinálni, hogy ne lejtmenetben legyünk, hanem ismét emelkedjen és növekedjen az európai gazdaság” – fogalmazott a magyar kormányfő.

A miniszterelnök szerint Európa versenyképességét egyszerű lenne helyreállítani, ehhez három feltételnek kellene teljesülnie:

A háborút be kell fejezni.

2. Nem küldhetjük nyakló nélkül Ukrajnába az európaiak pénzét.

3. Az energia árát le kell vinni.



Ezt kéne csinálnunk, ez ilyen egyszerű”

– zárta bilzeni villáminterjúját Orbán Viktor.