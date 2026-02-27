Lázár János: Ilyen volt a Dél-Alföldön Orbánnal

A Fidesz három vezetője Orbán Viktor, Lázár János és Szijjártó Péter a kampány magasabb fokozatba kapcsolásaként a napokban országjárásba kezdett. Lázár János dél-alföldi kampányútjához pedig egy időre csatlakozott Orbán Viktor is, hatalmas sikert aratva Csongrád környékén.
Lázár János a közösségi oldalán egy hangulatvideóval mutatta be, hogy mekkora sikere volt az Orbán Viktorral közösen megtartott Lázár Info Expressz kampányeseményeknek Csongrádon és környékén.
Mindenhol óriási tömeg és hatalmas lelkesedés fogadta Orbán Viktort és Lázár Jánost
A dél-alföldi kampányesemények egyik fő visszatérő politikai üzenete az volt, hogy Magyarországon egyedül a Fidesz képviseli a vidéken élők érdekeit.
Mi vagyunk az egyetlen olyan párt, akik vállaljuk, hogy vidékiek vagyunk, akik vállaljuk, hogy minden vidéken élő ember számára lehetőséget és esélyt teremtünk, akik megszüntetjük azt a különbséget, hogy a vidéki ember ebben az országban hátrányban érezze magát”
- mondta Lázár János.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!