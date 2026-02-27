Lázár János: Ilyen volt a Dél-Alföldön Orbánnal

Lázár János a közösségi oldalán egy hangulatvideóval mutatta be, hogy mekkora sikere volt az Orbán Viktorral közösen megtartott Lázár Info Expressz kampányeseményeknek Csongrádon és környékén.

A Fidesz három vezetője Orbán Viktor, Lázár János és Szijjártó Péter a kampány magasabb fokozatba kapcsolásaként a napokban országjárásba kezdett. Lázár János dél-alföldi kampányútjához pedig egy időre csatlakozott Orbán Viktor is, hatalmas sikert aratva Csongrád környékén. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

Mindenhol óriási tömeg és hatalmas lelkesedés fogadta Orbán Viktort és Lázár Jánost

A dél-alföldi kampányesemények egyik fő visszatérő politikai üzenete az volt, hogy Magyarországon egyedül a Fidesz képviseli a vidéken élők érdekeit.

Mi vagyunk az egyetlen olyan párt, akik vállaljuk, hogy vidékiek vagyunk, akik vállaljuk, hogy minden vidéken élő ember számára lehetőséget és esélyt teremtünk, akik megszüntetjük azt a különbséget, hogy a vidéki ember ebben az országban hátrányban érezze magát”

- mondta Lázár János.