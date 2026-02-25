Lázár János: A választás megnyerése azon múlik, hogy akik 2022-ben ránk szavaztak, most is ezt tegyék

Hírlevél
Az Orbán-kormány építési és közlekedési minisztere a Mosonmagyaróváron tartott Lázárinfó után elárulta a 2026-os választás megnyerésének titkát. Lázár János szerint azokat kell meggyőzniük, hogy menjenek el rájuk szavazni, akik 2022-ben is a Fideszre szavaztak, és akkor meg lesz a győzelem.
Lázár János közlekedési miniszter a mosonmagyóvári Lázárinfó után videóüzenetben reagált a Facebook-oldalán a Medián közvéleménykutató cég nap elején kiadott adataira, miszerint a Tisza párt előnye 20 százalékpontra nőtt (55-35 százalék) a Fidesz előtt a választani tudó biztos szavazók körében. 

Mezőhegyes, 2026. február 20.Lázár János építési és közlekedési miniszter, a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány kuratórium elnöke beszédet mond az AgroMOVE - Merre tovább a szántóföldön címmel rendezett konferencián a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. rendezvényházában Mezőhegyesen 2026. február 20-án.MTI/Rosta Tibor
Lázár János tisztában van a sikerrecepttel

Arra a kérdésre, hogy ha a Medián a mosonmagyaróvári minta alapján mérné az állást, a politikus úgy felelt, hogy nem kell foglalkozni a cég adataival, mert az mindig a Tisza párt győzelmét jósolja. Lázár úgy számol, hogy a mosonmagyaróvári körzetben a fideszes jelölt, Nagy István vezet, de még nincs lefutva a dolog, ezért arra biztatott minden Fidesz-szavazót, hogy menjen el április 12-én szavazni. 

Lázár kiemelte, hogy meglátása szerint pártja sikere azon múlik, hogy meg tudják-e győzni azokat az embereket, hogy menjenek el rájuk szavazni, akik 2022-ben már megtették ugyanezt.

 

