Lázár János: A választás megnyerése azon múlik, hogy akik 2022-ben ránk szavaztak, most is ezt tegyék

Lázár János közlekedési miniszter a mosonmagyóvári Lázárinfó után videóüzenetben reagált a Facebook-oldalán a Medián közvéleménykutató cég nap elején kiadott adataira, miszerint a Tisza párt előnye 20 százalékpontra nőtt (55-35 százalék) a Fidesz előtt a választani tudó biztos szavazók körében.

Lázár János tudja a siker receptjét – Fotó: Rosta Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Lázár János tisztában van a sikerrecepttel

Arra a kérdésre, hogy ha a Medián a mosonmagyaróvári minta alapján mérné az állást, a politikus úgy felelt, hogy nem kell foglalkozni a cég adataival, mert az mindig a Tisza párt győzelmét jósolja. Lázár úgy számol, hogy a mosonmagyaróvári körzetben a fideszes jelölt, Nagy István vezet, de még nincs lefutva a dolog, ezért arra biztatott minden Fidesz-szavazót, hogy menjen el április 12-én szavazni.

Lázár kiemelte, hogy meglátása szerint pártja sikere azon múlik, hogy meg tudják-e győzni azokat az embereket, hogy menjenek el rájuk szavazni, akik 2022-ben már megtették ugyanezt.