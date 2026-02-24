„Eriggy má’! Hülye vagy!”, „Hajrá, Orbán Viktor!”, „Maga egy csalódás!” – ezek a bekiabálások is elhangzottak a hajdúböszörményi Lázárinfón, amelyet február 23-án, hétfőn rendeztek meg a Széchenyi István Technikumban. Papp Zsolt György, a Hajdúböszörmény központú Hajdú 6-os választókerület Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselőjelöltje köszöntőjében úgy fogalmazott: azért gyűltek össze, hogy a térség helyzetéről, a fejlesztési irányokról és lehetőségekről egyeztessenek, valamint arról, mivel tudnak hozzájárulni az építkezéshez – írja a Haon.hu

„Soha nem gondoltam, hogy Böszörményben ekkora hangulat lesz" – ilyen volt a böszörményi Lázárinfó

Fotó: Facebook/Lázár János

Lázár János építési és közlekedési miniszter nyitóbeszédében arról beszélt, hogy április 12-én mindenki a saját jövőjéről dönt. A fórum elején még egymást váltották a „Hajrá Orbán Viktor!” és a „Mocskos Fidesz!” rigmusok; egy ideig kitartottak azok is, akik feltehetően inkább a rendzavarás szándékával érkeztek. Ahogy azonban haladt előre az esemény, egyre kevésbé próbálták meg kizökkenteni a minisztert, később inkább a kérdések során jelentek meg személyeskedő megjegyzések.

A térség ereje a mezőgazdaság

Lázár János a fórum kezdetén a Fidesz közössége nevében mondott köszönetet azért a támogatásért, amelyet a 2010 utáni országépítő munkához kaptak. A helyi közügyekre rátérve megemlítette, hogy Kiss Attilat 2024-ben Göröghné Bocskai Éva követte a polgármesteri székben.

Sok hajdúböszörményi azt hitte, hogy egy jó polgármester után lesz egy még jobb, de most országgyűlési képviselőjelölt lett, ebből látszik, hogy nem a város érdekli, hanem a hatalom. Kár, hogy veszíteni fog Papp Zsolttal szemben, megalázó vereség lesz!

– mondta a miniszter.

Úgy fogalmazott, azért Papp Zsolt György mellett döntöttek, mert valódi hajdúsági embernek tartják, aki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnökeként tevékenykedik, és ebben a választókerületben a felmérések szerint a lakosság mintegy 40 százaléka a mezőgazdasághoz, az agráriumhoz kapcsolódik.

„Itt a mezőgazdaság jövőjének, a kis- és nagyüzemek jövőjének döntő szerepe lehet a kampányban. Helyes, ha ebből a világból jön a jelölt, aki az önök bizalmáért jelentkezik" – jelentette ki.