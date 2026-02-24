Hírlevél
Lázár János

„Soha nem gondoltam, hogy Böszörményben ekkora hangulat lesz" – ilyen volt a böszörményi Lázárinfó

8 perce
Olvasási idő: 10 perc
A Lázárinfó hétfői állomása Börszörmény volt, ahol sok izgalmas dolog történt. Lázár János politikai kérdések mellett helyi aktualitásokról is beszélt. Mutatjuk, miről esett szó.
Lázár JánosLázárinfóHajdúböszörmény

„Eriggy má’! Hülye vagy!”, „Hajrá, Orbán Viktor!”, „Maga egy csalódás!” – ezek a bekiabálások is elhangzottak a hajdúböszörményi Lázárinfón, amelyet február 23-án, hétfőn rendeztek meg a Széchenyi István Technikumban. Papp Zsolt György, a Hajdúböszörmény központú Hajdú 6-os választókerület Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselőjelöltje köszöntőjében úgy fogalmazott: azért gyűltek össze, hogy a térség helyzetéről, a fejlesztési irányokról és lehetőségekről egyeztessenek, valamint arról, mivel tudnak hozzájárulni az építkezéshez – írja a Haon.hu

LázárJános
„Soha nem gondoltam, hogy Böszörményben ekkora hangulat lesz" – ilyen volt a böszörményi Lázárinfó
Fotó: Facebook/Lázár János

Lázár János építési és közlekedési miniszter nyitóbeszédében arról beszélt, hogy április 12-én mindenki a saját jövőjéről dönt. A fórum elején még egymást váltották a „Hajrá Orbán Viktor!” és a „Mocskos Fidesz!” rigmusok; egy ideig kitartottak azok is, akik feltehetően inkább a rendzavarás szándékával érkeztek. Ahogy azonban haladt előre az esemény, egyre kevésbé próbálták meg kizökkenteni a minisztert, később inkább a kérdések során jelentek meg személyeskedő megjegyzések.

A térség ereje a mezőgazdaság

Lázár János a fórum kezdetén a Fidesz közössége nevében mondott köszönetet azért a támogatásért, amelyet a 2010 utáni országépítő munkához kaptak. A helyi közügyekre rátérve megemlítette, hogy Kiss Attilat 2024-ben Göröghné Bocskai Éva követte a polgármesteri székben.

Sok hajdúböszörményi azt hitte, hogy egy jó polgármester után lesz egy még jobb, de most országgyűlési képviselőjelölt lett, ebből látszik, hogy nem a város érdekli, hanem a hatalom. Kár, hogy veszíteni fog Papp Zsolttal szemben, megalázó vereség lesz!

– mondta a miniszter. 

Úgy fogalmazott, azért Papp Zsolt György mellett döntöttek, mert valódi hajdúsági embernek tartják, aki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnökeként tevékenykedik, és ebben a választókerületben a felmérések szerint a lakosság mintegy 40 százaléka a mezőgazdasághoz, az agráriumhoz kapcsolódik.

„Itt a mezőgazdaság jövőjének, a kis- és nagyüzemek jövőjének döntő szerepe lehet a kampányban. Helyes, ha ebből a világból jön a jelölt, aki az önök bizalmáért jelentkezik" – jelentette ki. 

Arról is szólt, hogy Debrecenben az elmúlt négy évtized legjelentősebb város- és gazdaságfejlesztési programját hajtották végre. Hozzátette ugyanakkor: a hajdúböszörményiek gondjaira nem feltétlenül a debreceni modell a megoldás, hiszen minden közösség a saját útját, saját válaszait keresi. Példaként említette, hogy a vármegyeszékhelyen felépült a világ egyik legkorszerűbb BMW Group-gyára, ám hangsúlyozta, hogy a többi település számára is biztosítani kell a fejlődési pályát és a lehetőségeket.

Az aktuálpolitikai kérdésekre áttérve Lázár János arról beszélt: szerinte most nem pusztán két párt politikai küzdelméről van szó, hanem arról is, hogy egy szomszédos ország kilátásba helyezte a Magyarországra irányuló kőolajszállítás leállítását. Úgy fogalmazott, ha elzárnák a vezetéket, az ország nem jutna olajhoz, és akár néhány héten belül 1000 forintra emelkedhetne egy liter benzin ára. Ezen a ponton még felhangzott egy-egy „riogatás” bekiabálás, a miniszter azonban végigvitte érvelését, hozzátéve: az ukrán fél jelenleg nem szállít olajat, ami mindenkit érint.

Közlekedésfejlesztésről is szó volt

Több hajdúböszörményi önkormányzati képviselő is kérdést intézett a miniszterhez – mindannyian a saját stílusukban. Fórizs László az elővárosi vasút megvalósíthatóságáról érdeklődött, arról, hogy van-e esély a rendszer kiépítésére.

Lázár János válaszában úgy fogalmazott: Debrecen térségében a teljes kötöttpályás közlekedési hálózat átalakítására van szükség, hogy az áruszállítás és a személyforgalom egyaránt biztosított legyen. Ennek egyik lépéseként március 1-jén újraindul a vasúti közlekedés Debrecen és Balmazújváros között, miután megtörtént a pálya villamosítása.

A vasútfejlesztésekről szólva kitért arra is, hogy 93 darab, mintegy tízéves svájci motorvonatot vásároltak Debrecen, Miskolc és Nyíregyháza térségének kiszolgálására, ami összesen 14 ezer ülőhelyet jelent.

 Hozzátette: a Magyar Államvasutak (MÁV) elsőként Debrecen környékére irányítja ezeket a szerelvényeket. A közösségi közlekedés kapcsán elmondta azt is, hogy Hajdú-Biharban mintegy 300 autóbusz közlekedik, a járműparkot folyamatosan korszerűsítik, és 28 településen új menetrendet vezettek be.

Az elővárosi vasút kiépítéséről szólva megjegyezte: tramtrain-összeköttetés a Debrecen–Nyíregyháza, illetve a Debrecen–Nagyvárad viszonylatban jöhet szóba, Hajdúböszörményt ez a fejlesztés nem érinti.

„Debrecen–Nyíregyháza között a 4-es főúton a következő 2-3 esztendőben meg kell csinálni a négysávosítást, annak ellenére, hogy az M3-as ott van. Marad a mostani nyomvonal, a településeket elkerülőkkel tehermentesítjük" -mondta a vármegyei fejlesztésekről. 

Hozzátette: 

Debrecen térségében megépül az elkerülő út, az M4-es autóút pedig Kisújszállás és Berettyóújfalu között valósulhat meg; utóbbi szakasznál jelenleg az engedélyeztetési eljárás zajlik.

Arra a kérdésre, mikor készülhet el Hajdúböszörményben a 35-ös főút és az Újvárosi út kereszteződésébe tervezett körforgalom, úgy válaszolt: a beruházás 1,7 milliárd forintba kerül, a közbeszerzési eljárást most írták ki, az építést pedig 2026-ra tervezik.

Azért nem tudunk végleges döntéseket hozni a hajdú-bihari vasútvonalakról, mert felül kell vizsgálni a közlekedést. A Debrecen–Nyíregyháza–Miskolc háromszögben minden megváltozik, a következő 3 évben fog összerendeződni, rengeteg korrekció van a menetrendeket illetően is

 – mondta. 

A hétfői Lázárinfó további részleiteiről a Haon oldalán olvashat. 

 

