„Soha nem gondoltam, hogy Böszörményben ekkora hangulat lesz" – ilyen volt a böszörményi Lázárinfó

„Eriggy má’! Hülye vagy!”, „Hajrá, Orbán Viktor!”, „Maga egy csalódás!” – ezek a bekiabálások is elhangzottak a hajdúböszörményi Lázárinfón, amelyet február 23-án, hétfőn rendeztek meg a Széchenyi István Technikumban. Papp Zsolt György, a Hajdúböszörmény központú Hajdú 6-os választókerület Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselőjelöltje köszöntőjében úgy fogalmazott: azért gyűltek össze, hogy a térség helyzetéről, a fejlesztési irányokról és lehetőségekről egyeztessenek, valamint arról, mivel tudnak hozzájárulni az építkezéshez – írja a Haon.hu
Lázár János építési és közlekedési miniszter nyitóbeszédében arról beszélt, hogy április 12-én mindenki a saját jövőjéről dönt. A fórum elején még egymást váltották a „Hajrá Orbán Viktor!” és a „Mocskos Fidesz!” rigmusok; egy ideig kitartottak azok is, akik feltehetően inkább a rendzavarás szándékával érkeztek. Ahogy azonban haladt előre az esemény, egyre kevésbé próbálták meg kizökkenteni a minisztert, később inkább a kérdések során jelentek meg személyeskedő megjegyzések.
A térség ereje a mezőgazdaság
Lázár János a fórum kezdetén a Fidesz közössége nevében mondott köszönetet azért a támogatásért, amelyet a 2010 utáni országépítő munkához kaptak. A helyi közügyekre rátérve megemlítette, hogy Kiss Attilat 2024-ben Göröghné Bocskai Éva követte a polgármesteri székben.
Sok hajdúböszörményi azt hitte, hogy egy jó polgármester után lesz egy még jobb, de most országgyűlési képviselőjelölt lett, ebből látszik, hogy nem a város érdekli, hanem a hatalom. Kár, hogy veszíteni fog Papp Zsolttal szemben, megalázó vereség lesz!
– mondta a miniszter.
Úgy fogalmazott, azért Papp Zsolt György mellett döntöttek, mert valódi hajdúsági embernek tartják, aki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnökeként tevékenykedik, és ebben a választókerületben a felmérések szerint a lakosság mintegy 40 százaléka a mezőgazdasághoz, az agráriumhoz kapcsolódik.
„Itt a mezőgazdaság jövőjének, a kis- és nagyüzemek jövőjének döntő szerepe lehet a kampányban. Helyes, ha ebből a világból jön a jelölt, aki az önök bizalmáért jelentkezik" – jelentette ki.
Arról is szólt, hogy Debrecenben az elmúlt négy évtized legjelentősebb város- és gazdaságfejlesztési programját hajtották végre. Hozzátette ugyanakkor: a hajdúböszörményiek gondjaira nem feltétlenül a debreceni modell a megoldás, hiszen minden közösség a saját útját, saját válaszait keresi. Példaként említette, hogy a vármegyeszékhelyen felépült a világ egyik legkorszerűbb BMW Group-gyára, ám hangsúlyozta, hogy a többi település számára is biztosítani kell a fejlődési pályát és a lehetőségeket.
Az aktuálpolitikai kérdésekre áttérve Lázár János arról beszélt: szerinte most nem pusztán két párt politikai küzdelméről van szó, hanem arról is, hogy egy szomszédos ország kilátásba helyezte a Magyarországra irányuló kőolajszállítás leállítását. Úgy fogalmazott, ha elzárnák a vezetéket, az ország nem jutna olajhoz, és akár néhány héten belül 1000 forintra emelkedhetne egy liter benzin ára. Ezen a ponton még felhangzott egy-egy „riogatás” bekiabálás, a miniszter azonban végigvitte érvelését, hozzátéve: az ukrán fél jelenleg nem szállít olajat, ami mindenkit érint.
Közlekedésfejlesztésről is szó volt
Több hajdúböszörményi önkormányzati képviselő is kérdést intézett a miniszterhez – mindannyian a saját stílusukban. Fórizs László az elővárosi vasút megvalósíthatóságáról érdeklődött, arról, hogy van-e esély a rendszer kiépítésére.
Lázár János válaszában úgy fogalmazott: Debrecen térségében a teljes kötöttpályás közlekedési hálózat átalakítására van szükség, hogy az áruszállítás és a személyforgalom egyaránt biztosított legyen. Ennek egyik lépéseként március 1-jén újraindul a vasúti közlekedés Debrecen és Balmazújváros között, miután megtörtént a pálya villamosítása.
A vasútfejlesztésekről szólva kitért arra is, hogy 93 darab, mintegy tízéves svájci motorvonatot vásároltak Debrecen, Miskolc és Nyíregyháza térségének kiszolgálására, ami összesen 14 ezer ülőhelyet jelent.
Hozzátette: a Magyar Államvasutak (MÁV) elsőként Debrecen környékére irányítja ezeket a szerelvényeket. A közösségi közlekedés kapcsán elmondta azt is, hogy Hajdú-Biharban mintegy 300 autóbusz közlekedik, a járműparkot folyamatosan korszerűsítik, és 28 településen új menetrendet vezettek be.
Az elővárosi vasút kiépítéséről szólva megjegyezte: tramtrain-összeköttetés a Debrecen–Nyíregyháza, illetve a Debrecen–Nagyvárad viszonylatban jöhet szóba, Hajdúböszörményt ez a fejlesztés nem érinti.
„Debrecen–Nyíregyháza között a 4-es főúton a következő 2-3 esztendőben meg kell csinálni a négysávosítást, annak ellenére, hogy az M3-as ott van. Marad a mostani nyomvonal, a településeket elkerülőkkel tehermentesítjük" -mondta a vármegyei fejlesztésekről.
Hozzátette:
Debrecen térségében megépül az elkerülő út, az M4-es autóút pedig Kisújszállás és Berettyóújfalu között valósulhat meg; utóbbi szakasznál jelenleg az engedélyeztetési eljárás zajlik.
Arra a kérdésre, mikor készülhet el Hajdúböszörményben a 35-ös főút és az Újvárosi út kereszteződésébe tervezett körforgalom, úgy válaszolt: a beruházás 1,7 milliárd forintba kerül, a közbeszerzési eljárást most írták ki, az építést pedig 2026-ra tervezik.
Azért nem tudunk végleges döntéseket hozni a hajdú-bihari vasútvonalakról, mert felül kell vizsgálni a közlekedést. A Debrecen–Nyíregyháza–Miskolc háromszögben minden megváltozik, a következő 3 évben fog összerendeződni, rengeteg korrekció van a menetrendeket illetően is
– mondta.
