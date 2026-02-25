Lázár János: Csodát tenni nem csak nyugaton lehet

Hírlevél
Az építési és közlekedési miniszter úgy véli, hogy nemcsak nyugaton lehet világszínvonalú eredményeket elérni. Lázár János szerint Magyarország számos példával bizonyította már, hogy összefogással a „semmiből” is képes kiemelkedő teljesítményre.
Lázár János a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyarok gyakran hajlamosak alábecsülni saját teljesítményüket, és túlzottan felnézni a nyugati országokra.

Lázár János szerint ha összefogunk, ha az erőforrásainkat összerakjuk, bármit létre tudunk hozni
Fotó: Rosta Tibor / MTI 

Lázár János szerint ha összefogunk, ha az erőforrásainkat összerakjuk, bármit létre tudunk hozni

Mi sokszor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy tőlünk csak nyugatra tudnak eredményt vagy csodát tenni emberek”

– fogalmazott a miniszter, aki szerint azonban a hazai ipari fejlesztések éppen az ellenkezőjét bizonyítják. Példaként említette, hogy a pusztaság közepén jött létre Európa legnagyobb motorgyára Győrben, utalva az Audi Hungaria győri üzemére. Hasonlóan a világ egyik legmodernebb autóipari beruházásaként beszélt a BMW Group debreceni gyáráról is, amely szerinte szintén azt mutatja, hogy Magyarország képes csúcstechnológiás ipari központtá válni.

Lázár János kitért arra is, hogy a jövőben új lendületet kaphat a Rába, amennyiben megszületik a Rába–Tátra megállapodás. Szavai szerint ezzel „életet lehelnek” a vállalatba, és a korszak kihívásaihoz igazodva – történelmi párhuzamot vonva az 1938-as győri programmal – új ipari fejlesztési irány indulhat Győrből.

A miniszter hangsúlyozta: bár Ausztria közelsége természetes viszonyítási pont, a magyaroknak nincs okuk kisebbrendűségi érzésre.

Büszkék lehetünk a fajtánkra, mert a semmiből, ha összefogunk, ha az erőforrásainkat összerakjuk, bármit létre tudunk hozni”

– fogalmazott Lázár János, hozzátéve, hogy ez Mosonmagyaróvárra és az ország bármely településére igaz.

 

