Lázár János: Csodát tenni nem csak nyugaton lehet

Lázár János a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyarok gyakran hajlamosak alábecsülni saját teljesítményüket, és túlzottan felnézni a nyugati országokra.

Az építési és közlekedési miniszter úgy véli, hogy nem csak nyugaton lehet világszínvonalú eredményeket elérni. Lázár János szerint Magyarország számos példával bizonyította már, hogy összefogással a „semmiből” is képes kiemelkedő teljesítményre Fotó: Rosta Tibor / MTI

Lázár János szerint ha összefogunk, ha az erőforrásainkat összerakjuk, bármit létre tudunk hozni

Mi sokszor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy tőlünk csak nyugatra tudnak eredményt vagy csodát tenni emberek”

– fogalmazott a miniszter, aki szerint azonban a hazai ipari fejlesztések éppen az ellenkezőjét bizonyítják. Példaként említette, hogy a pusztaság közepén jött létre Európa legnagyobb motorgyára Győrben, utalva az Audi Hungaria győri üzemére. Hasonlóan a világ egyik legmodernebb autóipari beruházásaként beszélt a BMW Group debreceni gyáráról is, amely szerinte szintén azt mutatja, hogy Magyarország képes csúcstechnológiás ipari központtá válni.

Lázár János kitért arra is, hogy a jövőben új lendületet kaphat a Rába, amennyiben megszületik a Rába–Tátra megállapodás. Szavai szerint ezzel „életet lehelnek” a vállalatba, és a korszak kihívásaihoz igazodva – történelmi párhuzamot vonva az 1938-as győri programmal – új ipari fejlesztési irány indulhat Győrből.

A miniszter hangsúlyozta: bár Ausztria közelsége természetes viszonyítási pont, a magyaroknak nincs okuk kisebbrendűségi érzésre.

Büszkék lehetünk a fajtánkra, mert a semmiből, ha összefogunk, ha az erőforrásainkat összerakjuk, bármit létre tudunk hozni”

– fogalmazott Lázár János, hozzátéve, hogy ez Mosonmagyaróvárra és az ország bármely településére igaz.