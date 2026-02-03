Lázár János durván leleplezte Magyar Péteréket – videó

Amikor azt mondja Magyar Péter, hogy ők rendszerváltást akarnak, akkor milyen rendszerváltás lesz itt? Most van egy magyar rendszer, és ők egy brüsszeli rendszert akarnak. És egy brüsszeli rendszernek az a lényege, hogy Magyar Péterék le fognak feküdni Brüsszelnek, aminek mindannyian, a bekiabáló és a csendes többség is fizetni fogja az árát! – mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter.

(Fotó: MTI/Bodnár Boglárka) Az építési és közlekedési miniszter hozzátette: Most van egy magyar rendszer, és ők egy brüsszeli rendszert akarnak. És egy brüsszeli rendszernek az a lényege, hogy Magyar Péterék le fognak feküdni Brüsszelnek, aminek mindannyian, a bekiabáló és a csendes többség is fizetni fogja az árát. Minden magyar rosszul fog járni, hogyha brüsszeli rendszer lesz Magyarországon és nem magyar rendszer. Mi magyar rendszert akarunk, az ellenfél meg brüsszeli rendszert akar. Ez a különbség közöttünk! – hangsúlyozta Lázár János.

