Fico bekeményít a Barátság kőolajvezeték miatt – Jajj Zelenszkijnek

Putyin atombombát dobna két európai országra – drámai fenyegetés érkezett

Lázár János: Egy atomhatalmat nem lehet legyőzni vagy jóvátételre kényszeríteni

39 perce
Élesen bírálta az európai háborús stratégiát az építési és közlekedési miniszter. Lázár János szerint illúzió azt gondolni, hogy Oroszország legyőzhető vagy jóvátétel fizetésére kényszeríthető.
Lázár János a közösségi oldalán arról beszélt, hogy az Egyesült Államok Donald Trump vezetésével arra törekszik, hogy ismét a világ legerősebb, megkérdőjelezhetetlen hatalma legyen.

Élesen bírálta az európai háborús stratégiát az építési és közlekedési miniszter. Lázár János szerint illúzió azt gondolni, hogy Oroszország legyőzhető vagy jóvátétel fizetésére kényszeríthető. Fotó: Rosta Tibor / MTI 

Trump mindent meg fog tenni azért, hogy Amerika újra a világ legerősebb megkérdőjelezhetetlen vezetője legyen”

- fogalmazott a miniszter szerint Washington nem kíván további pénzügyi terheket vállalni az ukrajnai háború kapcsán, így a finanszírozás kérdése Európára hárul. Úgy látja, az európai országok hitelfelvétellel próbálják biztosítani a támogatásokat, miközben azt az elképzelést hirdetik, hogy a háború végén Oroszország majd visszafizeti a károkat és a hiteleket.

Lázár János ezt az elképzelést határozottan elutasította.

Élő ember Közép-Európában, hogy az orosz valamit visszaad vagy visszafizet”

- mondta, történelmi tapasztalatokra utalva. Szerinte illúzió azt hinni, hogy egy atomhatalom, amely jelentős emberi és gazdasági erőforrásokkal rendelkezik, és Kína támogatását is maga mögött tudhatja, bármilyen jóvátételt fizetne.

A miniszter hangsúlyozta:

Egy atomhatalmat sem legyőzni, sem jóvátételre kötelezni nem lehet.”

Álláspontja szerint a realitások talaján kell maradni, és nem szabad olyan politikai ígéretekben hinni, amelyek nincsenek összhangban a geopolitikai erőviszonyokkal.

 

