Lázár János: Egy atomhatalmat nem lehet legyőzni vagy jóvátételre kényszeríteni

Lázár János a közösségi oldalán arról beszélt, hogy az Egyesült Államok Donald Trump vezetésével arra törekszik, hogy ismét a világ legerősebb, megkérdőjelezhetetlen hatalma legyen.

Élesen bírálta az európai háborús stratégiát az építési és közlekedési miniszter. Lázár János szerint illúzió azt gondolni, hogy Oroszország legyőzhető vagy jóvátétel fizetésére kényszeríthető. Fotó: Rosta Tibor / MTI

Lázár János szerint egy atomhatalmat sem legyőzni, sem jóvátételre kötelezni nem lehet

Trump mindent meg fog tenni azért, hogy Amerika újra a világ legerősebb megkérdőjelezhetetlen vezetője legyen”

- fogalmazott a miniszter szerint Washington nem kíván további pénzügyi terheket vállalni az ukrajnai háború kapcsán, így a finanszírozás kérdése Európára hárul. Úgy látja, az európai országok hitelfelvétellel próbálják biztosítani a támogatásokat, miközben azt az elképzelést hirdetik, hogy a háború végén Oroszország majd visszafizeti a károkat és a hiteleket.

Lázár János ezt az elképzelést határozottan elutasította.

Élő ember Közép-Európában, hogy az orosz valamit visszaad vagy visszafizet”

- mondta, történelmi tapasztalatokra utalva. Szerinte illúzió azt hinni, hogy egy atomhatalom, amely jelentős emberi és gazdasági erőforrásokkal rendelkezik, és Kína támogatását is maga mögött tudhatja, bármilyen jóvátételt fizetne.

A miniszter hangsúlyozta:

Egy atomhatalmat sem legyőzni, sem jóvátételre kötelezni nem lehet.”

Álláspontja szerint a realitások talaján kell maradni, és nem szabad olyan politikai ígéretekben hinni, amelyek nincsenek összhangban a geopolitikai erőviszonyokkal.