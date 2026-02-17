Lázár János elmondta, ki tett rendet Magyarországon

– Pintér Sándor hősi feladatot végzett belügyminiszterként – mondta Lázár János legutóbbi lakossági fórumán, ahol elárulta azt is, hogy meddig marad a tárca élén a miniszter. – Szerencse, hogy Pintér Sándor vállalta a 2022-26-os ciklust, mert már nem kellett volna vállalnia, mert nyugdíjkorban van. De ő vállalta ezt,

megküzdött az egészségügy, az oktatás problémáival, hősi feladatot végzett

– hangsúlyozta Lázár János. Hozzátette, az, hogy Magyarországon ekkora rend van, annak köszönhető, hogy Pintér Sándor a 93 ezer négyzetkilométer minden szegletét rendben tartja, szemmel tartja, figyelemmel követi.

Lázár János azt is elárulta,