lázár jános

Lázár Győrben: Akkor is segítünk, ha nem ránk szavaztak

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A kormány Győr esetében is együttműködésre törekszik, függetlenül attól, hogy a város élén nem a kormánypártok jelöltje áll. Lázár János közösségi oldalán arról beszélt: a kabinet öt évre átütemezi a város több száz milliós Volán-tartozását.
lázár jánosLázárinfógyőrkompromisszumos megoldásvolán

Lázár János úgy fogalmazott, a kormány tudomásul vette a választók döntését, és „mi azokért is dolgozunk, akik nem ránk szavaztak”. Hozzátette: Győr megyei jogú városának jelenleg mintegy 570–575 millió forintos tartozása áll fenn a Volán felé, amelynek rendezésében a kabinet kész volt kompromisszumot kötni.

Lázár János
Lázár János  a Lázárinfón elárulta: nagylelkű engedményt tett Győrnek (Forrás: Facebook/Lázár János)
Ötéves könnyítés a Volán-tartozásra

Elmondása szerint a polgármester több alkalommal, levélben kereste meg a kormányt azzal a kéréssel, hogy a jelentős összegű tartozást a város öt év alatt fizethesse vissza. Ezt a lehetőséget a miniszter megadta, így a győrieknek nem kell egy összegben előteremteniük az összeget. A bejegyzésben hangsúlyozta: a helyi közlekedés finanszírozása nehéz ügy, de amennyiben együttműködési szándék mutatkozik a város részéről, a kormány partner a megoldásban. 

Ha van együttműködési ajánlat és együttműködési készség, akkor készek és képesek vagyunk az együttműködésre” 

– fogalmazott. A miniszter szerint a megállapodás bizonyítja, hogy politikai viták ide vagy oda, a kormány a győriek érdekeit szem előtt tartva döntött az átütemezésről.

 

