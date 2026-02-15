Lázár Győrben: Akkor is segítünk, ha nem ránk szavaztak

Ötéves könnyítés a Volán-tartozásra

Elmondása szerint a polgármester több alkalommal, levélben kereste meg a kormányt azzal a kéréssel, hogy a jelentős összegű tartozást a város öt év alatt fizethesse vissza. Ezt a lehetőséget a miniszter megadta, így a győrieknek nem kell egy összegben előteremteniük az összeget. A bejegyzésben hangsúlyozta: a helyi közlekedés finanszírozása nehéz ügy, de amennyiben együttműködési szándék mutatkozik a város részéről, a kormány partner a megoldásban.

Ha van együttműködési ajánlat és együttműködési készség, akkor készek és képesek vagyunk az együttműködésre”

– fogalmazott. A miniszter szerint a megállapodás bizonyítja, hogy politikai viták ide vagy oda, a kormány a győriek érdekeit szem előtt tartva döntött az átütemezésről.