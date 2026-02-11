Lázár János Győrben: Aki erőszakkal próbálja elfojtani a vitát, az nem méltó a közképviseletre

„Szégyen lenne Győr minden polgárára, hogyha hagynánk, hogy ez a beszélgetés ne valósuljon meg, néhány győri agresszivitása miatt” – jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter Győrben, ahol a nyugodt párbeszéd fontosságát hangsúlyozta.

Fotó: Fehér Gábor/ Fejér Megyei Hírlap

A miniszter szerint a közéleti vita alapja a beszélgetés, nem pedig a kiabálás és az agresszió. Úgy fogalmazott: közösen kell visszautasítani az erőszakot és azt a törekvést, amely szerinte Győr lejáratására irányul. Lázár János kijelentette, ha egy ilyen alkalmon nem tud megvalósulni az érdemi párbeszéd, az nem csupán a résztvevők, hanem az egész város szégyene lenne.

Beszédében élesen bírálta azokat, akik mások véleményét elnyomják.

Álláspontja szerint aki kiabálással próbálja ellehetetleníteni a vitát, és nem hajlandó meghallgatni a másikat, az nem méltó a közképviseletre és az ország vezetésére sem.

Lázár János hangsúlyozta: a Fidesz politikusai azért érkeztek a fórumra, hogy minden kérdésre válaszoljanak, és mindenkivel szót értsenek. Saját szerepéről azt mondta, azért jött Győrbe, hogy bárkivel beszéljen, és nyitott legyen a párbeszédre.