A Tisza aktivistái sikertelenül próbálták megzavarni Lázár János győri lakossági fórumát

A Magyar Nemzet beszámolója szerin Lázár János nem hagyta magát és a fórumának résztvevőit megfélemlíteni a győri fideszes kampányeseményt erőszakos bekiabálásokkal megzavarni akaró tiszás aktivisták által.

Győrben tartott lakossági fórumot Lázár János, ahol a miniszter eseményét baloldali aktivisták és a Tisza Párt támogatói hangos bekiabálásokkal próbálták megzavarni. A pulpitusra lépve hurrogás és dudálás fogadta, amire reagálva Lázár arra kérte a jelenlévőket: ne engedjék, hogy politikai indulatok szégyent hozzanak a városra, és ne fordítsák egymás ellen a győrieket. Fotó: Facebook / Lázár János

Lázár János Győrben: Ne keverjék az országos politikát a város pénzügyeibe

A miniszter hangsúlyozta, hogy Győr politikailag megosztott. Míg Pintér Bence polgármester relatív többséget szerzett, a 15 körzetből 14-et a Fidesz nyert meg. Szerinte mindkét oldalnak tiszteletben kell tartania a választói akaratot: a kormánypártiak a baloldali polgármestert, a Tisza támogatói pedig a 14 megválasztott fideszes képviselőt.

A békés együttműködést válasszák, ne az uszítást”

- fogalmazott Lázár János, aki kemény szavakkal illette azokat, akik szerinte megpróbálták megfélemlíteni a fórum résztvevőit. Úgy vélte, elfogadhatatlan, ha valakit politikai nézete miatt fenyegetnek vagy megszégyenítenek.

A miniszter a bekiabálások kapcsán azt is elmondta, hogy tanulságos az ami történik, mert a fórumon erőszakosan fellépő baloldali, tiszás aktivisták megmutatták, hogy a Tisza kormányra kerülése esetén milyen világ köszöntene Magyarországra

A választás tétjéről szólva a miniszter a háborús helyzetre is utalt.

Magyarország történelmi tapasztalatai arra köteleznek, hogy a kimaradás politikáját kövesse. Aki áprilisban a Fideszre szavaz, az a békére és a biztonságra szavaz”

- mondta Lázár János.

A fórumon felszólalt Fekete Dávid is, aki visszautasította a Győr-Szol Zrt.-vel kapcsolatos vádakat. Szerinte az ellenzéki polgármester „kampánykamut” indított, amikor 1,7 milliárd forint eltűnéséről beszélt. Úgy fogalmazott:

A főkönyvi kimutatás és a bankszámla egyenlege nem ugyanaz, és a cég működése mindenben megfelel a jogszabályoknak.”

Lázár János zárásként hangsúlyozta, hogy nem a polgármester támadása miatt érkezett Győrbe, hanem azért, hogy a Fidesz alkalmasságát bizonyítsa. Arra kérte a város vezetését és képviselőit, hogy az országos politikai vitákat ne keverjék össze a helyi költségvetéssel.

Ha a képviselő testület nem szavazza meg a költségvetést, akkor hiába az üvöltözés, nem lesz működő város”

- figyelmeztetett, hozzátéve, hogy a stabil működéshez együttműködésre van szükség.