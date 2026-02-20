Lázár János: Hazánkat nem szabad egy bulibáróra bízni!

Megtelt a Szabó „Sonka” László Sportcsarnok péntek este, amikor a város és a választókerület első Lázárinfóját tartották. Lázár János megköszönte a választók eddigi bizalmát és azt mondta, hogy úgy érzi magát, mint az a sebész, akinek át kell adnia szikét, de néha még szívesen vágna – olvasható a Délmagyar cikkében.

Lázárinfó Makón: megtelt a sportcsarnok, Lázár János és Czirbus Gábor fórumot tartott a választóknak. (Fotó: Török János)

Két képviselője is lehet a térségnek az Országgyűlésben

Czirbus Gábort makói alpolgármestert, Csongrád-Csanád vármegye 4-es számú választókerületének Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselőjelöltjét Lázár János azzal ajánlotta az emberek figyelmébe, hogy régóta figyeli, és megállapítható a nyugalma, és a kiszámíthatósága is páratlan.

Egy zenekarban a dobos, egy focicsapatban pedig, mint ahogy a Fradi elnöke, Kubatov Gábor felhívta rá a figyelmet, a kapus a legfontosabb

– utalt Czirbusra, akiről köztudott, hogy NB II-es kapus volt. Úgy fogalmazott, hogy méltó és alkalmas lesz a feladatra, mert az erejét nehéz megtörni, márpedig lesz majd mit kivédenie. Arra is felhívta a figyelmet, hogy ha Czirbus megnyeri az egyéni mandátumot, akkor a választókerületnek két képviselője is lehet az Országgyűlésben. Lázár János ugyanis a Fidesz listáján olyan helyet kapott, ahonnan minden bizonnyal szintén bekerül az Országgyűlésbe. De, tette hozzá, hogy a meccs még nincs lefutva, dolgozni kell a győzelemért.