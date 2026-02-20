Lázár János: Hazánkat nem szabad egy bulibáróra bízni!

Megtelt a Szabó „Sonka” László Sportcsarnok péntek este, amikor a város és a választókerület első Lázárinfóját tartották. Lázár János megköszönte a választók eddigi bizalmát és azt mondta, hogy úgy érzi magát, mint az a sebész, akinek át kell adnia szikét, de néha még szívesen vágna – olvasható a Délmagyar cikkében.
Két képviselője is lehet a térségnek az Országgyűlésben
Czirbus Gábort makói alpolgármestert, Csongrád-Csanád vármegye 4-es számú választókerületének Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselőjelöltjét Lázár János azzal ajánlotta az emberek figyelmébe, hogy régóta figyeli, és megállapítható a nyugalma, és a kiszámíthatósága is páratlan.
Egy zenekarban a dobos, egy focicsapatban pedig, mint ahogy a Fradi elnöke, Kubatov Gábor felhívta rá a figyelmet, a kapus a legfontosabb
– utalt Czirbusra, akiről köztudott, hogy NB II-es kapus volt. Úgy fogalmazott, hogy méltó és alkalmas lesz a feladatra, mert az erejét nehéz megtörni, márpedig lesz majd mit kivédenie. Arra is felhívta a figyelmet, hogy ha Czirbus megnyeri az egyéni mandátumot, akkor a választókerületnek két képviselője is lehet az Országgyűlésben. Lázár János ugyanis a Fidesz listáján olyan helyet kapott, ahonnan minden bizonnyal szintén bekerül az Országgyűlésbe. De, tette hozzá, hogy a meccs még nincs lefutva, dolgozni kell a győzelemért.
A Tisza Pártra szavazó is megszenvedné az 1000 forintos benzinárat
Az aktualitásokra térve felhívta a figyelmet arra, hogy az eddigieknél még komolyabbá vált a helyzet: már nem csak az a kérdés, hogy ki tudunk-e maradni a háborúból. Ukrajna ugyanis immár blokkolja a Barátság kőolajvezetéket, ami egy háborús fenyegetés, nyomásgyakorlás. Ez minden honfitársunk zsarolása – mondta Lázár. Hozzátette:
Azt akarják kikényszeríteni, hogy ne vásároljunk orosz kőolajat. Ennek azonban súlyos következménye lenne, mert az orosz olaj 30 százalékkal olcsóbb. Mi a magyar emberek érdekekeit képviseljük, akár ránk szavaz, akár nem. De ha ukránbarát kormány lesz, akkor a tiszás és a fideszes szavazó is ezer forintos benzint fog fizetni. Ez az áremelés aztán minden más területen is jelentkezni fog, jóval magasabb lesz a rezsi is!
