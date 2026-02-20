Lázár János: Hazánkat nem szabad egy bulibáróra bízni!

Hírlevél
Makón, az újvárosi kézilabdacsarnokban tartott fórumot pénteken este Lázár János Czirbus Gábor társaságában, aki a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselő-jelöltje a hódmezvásárhelyi-makói választókerületben. Az építési és közlekedési miniszter, a jelenlegi honatya jó szívvel ajánlotta a választók figyelmébe Czirbust, és felhívta a figyelmet a hazánkat fenyegető veszélyekre. Mutatjuk, hogy mi hangzott el a makói Lázárinfón!
Megtelt a Szabó „Sonka” László Sportcsarnok péntek este, amikor a város és a választókerület első Lázárinfóját tartották. Lázár János megköszönte a választók eddigi bizalmát és azt mondta, hogy úgy érzi magát, mint az a sebész, akinek át kell adnia szikét, de néha még szívesen vágna – olvasható a Délmagyar cikkében.

LÁZÁRINFÓ Makón: megtelt a sportcsarnok, LÁZÁR János és CZIRBUS GÁBOR fórumot tartott a választóknak (FOTÓ: TÖRÖK János)
Lázárinfó Makón: megtelt a sportcsarnok, Lázár János és Czirbus Gábor fórumot tartott a választóknak. (Fotó: Török János)

Két képviselője is lehet a térségnek az Országgyűlésben

Czirbus Gábort makói alpolgármestert, Csongrád-Csanád vármegye 4-es számú választókerületének Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselőjelöltjét Lázár János azzal ajánlotta az emberek figyelmébe, hogy régóta figyeli, és megállapítható a nyugalma, és a kiszámíthatósága is páratlan.

Egy zenekarban a dobos, egy focicsapatban pedig, mint ahogy a Fradi elnöke, Kubatov Gábor felhívta rá a figyelmet, a kapus a legfontosabb

– utalt Czirbusra, akiről köztudott, hogy NB II-es kapus volt. Úgy fogalmazott, hogy méltó és alkalmas lesz a feladatra, mert az erejét nehéz megtörni, márpedig lesz majd mit kivédenie. Arra is felhívta a figyelmet, hogy ha Czirbus megnyeri az egyéni mandátumot, akkor a választókerületnek két képviselője is lehet az Országgyűlésben. Lázár János ugyanis a Fidesz listáján olyan helyet kapott, ahonnan minden bizonnyal szintén bekerül az Országgyűlésbe. De, tette hozzá, hogy a meccs még nincs lefutva, dolgozni kell a győzelemért.

A Tisza Pártra szavazó is megszenvedné az 1000 forintos benzinárat

Az aktualitásokra térve felhívta a figyelmet arra, hogy az eddigieknél még komolyabbá vált a helyzet: már nem csak az a kérdés, hogy ki tudunk-e maradni a háborúból. Ukrajna ugyanis immár blokkolja a Barátság kőolajvezetéket, ami egy háborús fenyegetés, nyomásgyakorlás. Ez minden honfitársunk zsarolása – mondta Lázár. Hozzátette:

Azt akarják kikényszeríteni, hogy ne vásároljunk orosz kőolajat. Ennek azonban súlyos következménye lenne, mert az orosz olaj 30 százalékkal olcsóbb. Mi a magyar emberek érdekekeit képviseljük, akár ránk szavaz, akár nem. De ha ukránbarát kormány lesz, akkor a tiszás és a fideszes szavazó is ezer forintos benzint fog fizetni. Ez az áremelés aztán minden más területen is jelentkezni fog, jóval magasabb lesz a rezsi is!

A teljes cikk ide kattintva érhető el.

