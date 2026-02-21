Lázár János is beszédet mond Békéscsabán – Kövesse nálunk élőben!

Békéscsabán folytatódik a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárása. A békéscsabai háborúellenes gyűlésen felszólal Lázár János építési és közlekedési miniszter, őt kővetően válaszol a kérdésekre Orbán Viktor miniszterelnök.

Hatalmas taps fogadta a tárcavezetőt. Lázár János tisztelettel köszöntötte a békéscsabaiakat, majd személyes hangvételű felütéssel indított.

Igazából úgy érzem magam, mintha hazajönnék, ugyanolyan alföldi csávó vagyok, mint itt nagyon sokan

– mondta a közlekedési miniszter.

A tárcavezető arról beszélt, hogy elfogult a térséggel. Úgy fogalmazott: a régió Trianon óta lemaradásban van, „az ország közepéből az ország szélére kerültek”. Lázár János felsorolta az elmúlt évek beruházásait. A miniszter szerint több vasútvonal megújult, és megtörtént a 44-es út négysávosítása. Hozzátette: összekötötték Békéscsabát az M5-ös autópályával.

A tárcavezető bejelentette, hogy újjáépítik a békéscsabai repteret, valamint Békéscsaba felől megkezdik a 47-es út négysávosítását Debrecenig. Folytatják a beruházásokat.

A miniszter folytatta:

Minden alföldi embernek azt tudom tanácsolni, hallgass a szívedre szavazz a Fideszre!

Békés legnagyobb adottsága, hogy egykor itt volt Európa éléskamrája:

„Itt volt és itt is lehet a közeljövőben”

– Az országépítő politikához megvan mindenünk, a tapasztalat és a vidéki szív is!

Azonban ezt beszennyezné a Tisza Párt: A Tisza hajlandó beengedni a migránsokat, a Tisza hajlandó átadni az ország kulcsait a nemzetközi nagytőkének.

