Rejtélyes üzenet jelent meg a radnaimark.hu oldalon – mutatjuk

Kulcsár Edina miatt estek egymásnak a kommentelők – mutatjuk!

Lázár János: Nem az a kérdés, ki a listavezető, hanem, hogy ki a Kapitány

A hétfői Lázárinfó egyik témájáról tett közzé videót az építési és közlekedési miniszter. Lázár Jánostól azt kérdezték, szerinte ki lesz április 12-én a Tisza listavezetője – meglepő választ adott.
miniszterKapitány IstvánLázár JánosMagyar Péter

Lázár János egy egyszerű válasz helyett egy sokkal fontosabb irányból közelítette meg ezt a látszólag egyszerű kérdést. 

Lázár János (Fotó: Kocsis Zoltán /MTI)
Lázár János (Fotó: Kocsis Zoltán /MTI)

Lázár János: Erről szól a választás

Az a kérdés, hogy ki lesz a Kapitány a Tiszánál, ha jól értem.

– emelte ki a frappáns áthallást a miniszter majd hangsúlyozta: Magyarország nem a Tiszával, nem Magyar Péterrel, hanem Brüsszellel és az ukránokkal áll szemben. Orbán Viktor évértékelő beszédére is hivatkozott; a kormányfő szavait felidézve elmondta: 

3-4 ágazatból 2010 óta elszedtünk 15 ezer milliárdot a bankoktól és az energiaszektortól. Ezek a nagytőkések vissza akarják ezt a lóvét szedni. Erről szól a választás.Találtak maguknak egy fiatalembert, aki beáll a sorba.”

 

