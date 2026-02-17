Lázár János: Nem az a kérdés, ki a listavezető, hanem, hogy ki a Kapitány

Lázár János egy egyszerű válasz helyett egy sokkal fontosabb irányból közelítette meg ezt a látszólag egyszerű kérdést.

Lázár János (Fotó: Kocsis Zoltán /MTI)

Lázár János: Erről szól a választás

Az a kérdés, hogy ki lesz a Kapitány a Tiszánál, ha jól értem.

– emelte ki a frappáns áthallást a miniszter majd hangsúlyozta: Magyarország nem a Tiszával, nem Magyar Péterrel, hanem Brüsszellel és az ukránokkal áll szemben. Orbán Viktor évértékelő beszédére is hivatkozott; a kormányfő szavait felidézve elmondta: