Teljesített ígéret: komoly béremelést kaptak a MÁV-csoport dolgozói

Az elmúlt napokban már emelt összeggel érkezett meg a januári bér a MÁV-csoport munkavállalóinak, a kormány azonban nem áll meg itt: az idei évben további béremelések és juttatásnövelések is várhatók – derül ki Lázár János legfrissebb Facebook-bejegyzéséből.
Lázár János miniszterbéremelésMÁV

Az elmúlt napokban már emelt összeggel kapták meg januári bérüket a MÁV-csoport munkavállalói, a keresetük azonban a következő időszakban tovább növekszik. Lázár János építési és közlekedési miniszter közösségi oldalán arról számolt be, hogy a 2024-ben kötött, három évre szóló bérmegállapodást a kormány nemcsak teljesíti, hanem kiegészíti is.

Budapest, 2026. január 12.Lázár János építési és közlekedési miniszter a Közlekedésinfó sajtótájékoztatón az Építési és Közlekedési Minisztériumban 2026. január 12-én.MTI/Kocsis Zoltán
Lázár János Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A miniszter tájékoztatása szerint 2026-ra vonatkozóan kiegészítő béremelésről is megállapodás született a szakszervezetekkel. Ennek eredményeként a januári fizetések 4,7 százalékkal haladták meg a tavaly decemberi összeget, márciustól pedig – a már megemelt bérekre – újabb 4,7 százalékos növekedés érkezik.

Közel tízszázalékos emelés egy év alatt

A bejelentés alapján a kiegészítő bérfejlesztésnek köszönhetően 2025-ben összességében közel 10 százalékkal emelkedik a MÁV-csoport munkavállalóinak alapbére. A MÁV-csoport béremelés így az egyik legjelentősebb keresetnövekedést jelenti az állami szektorban.

A keresetek emelkedését további intézkedések is támogatják. Lázár János közlése szerint a SZÉP-kártya juttatás összege 400 ezer forintra nő, amelyből az első, 200 ezer forintos részt márciusban kapják meg az érintettek.

A miniszter bejegyzésében arra is kitért, hogy a jó közlekedési szolgáltatások nemcsak járműveket és infrastruktúrát, hanem hozzáértő, elkötelezett szakembereket is igényelnek. Ennek érdekében a kormány célja az, hogy a MÁV dolgozóinak erkölcsi és anyagi megbecsülése egyszerre növekedjen.

Mint írta, a béremelések és juttatásnövelések célja az is, hogy a tapasztalt munkavállalókat meg tudják tartani, valamint a fiatalok számára is vonzóvá tegyék a MÁV-csoportnál történő munkavállalást.

