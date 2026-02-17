A Lázárinfón is téma volt, miért Orbán Viktor a legjobb választás

Tegnap este két fontos esemény is történt, amely garantálja a Fidesz győzelmét áprilisban: Lázárinfót tartottunk Battonyán, valamint bejelentettük, hogy továbbra is Orbán Viktor vezeti a listánkat – közölte Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter egyúttal elárulta azt is, miért Orbán Viktor a biztos választás.

Lázár János szerint nem kezdőkre van szükség, nem bízhatjuk rá akárkire az országot (Forrás: Facebook)

Lázár János: Orbán Viktorra rábízhatjuk a jövőnket

– Ebben a bizonytalan, őrült világban egyedül neki van 16-20 éves tapasztalata az ország vezetésében. Nem kétes bulikban tölti az idejét, hanem azzal foglalkozik, hogy hogyan tud a magyaroknak segíteni, minden magyarnak, annak is, aki rá szavazott és annak is, aki ellene adta a voksát. Ennek a receptje is közérthető: tanulj, dolgozz, alapíts családot, alapíts otthont és akkor tudsz Magyarországon boldogulni – sorolta Lázár János az érveket a legutóbbi Lázárinfón.

A miniszter leszögezte, nem kezdőkre van szükség, akárkire mégsem bízhatjuk rá az országot. – Orbán Viktor a biztos választás, akire rábízhatják a saját és a gyerekeik jövőjét, stabilitást, biztonságot és kiszámíthatóságot jelent minden magyar számára. De vajon ki lesz a Kapitány a Tiszánál? – tette fel a kérdést, majd elárulta, pénteken Makón folytatódik a Lázárinfó.