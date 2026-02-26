Lázár János: Minden aláírás megerősít, minden kézfogás bátorít

Hírlevél
Orbán Viktor Dány után Csongrád-Csanád vármegyébe látogatott, ahol Kisteleken is járt Lázár Jánossal támogatni a Fidesz helyi jelöltjét Szabó Istvánt. A miniszter Facebook-oldalán azt írta: inden aláírás megerősít, minden kézfogás bátorít.
„Minden aláírás megerősít, minden kézfogás bátorít. Az emberek biztonságot akarnak mindenek előtt. Biztonságot a házukban, és a hazájukban. Ez a választások tétje. Köszönjük támogatóinknak az aláírásokat, önkénteseinknek és aktivistáinknak a kitartó munkát” – írja Facebook bejegyzésében Lázár János, építési és beurházási miniszter.

Lázár János, Orbán Viktor
Fotó: Facebook

Mint korábban beszámoltunk róla, a miniszterelnök is beszállt a kampányba, Dány után Csongrád-Csanád vármegyébe látogatott, ahol Kisteleken is járt Lázár Jánossal támogatni a Fidesz helyi jelöltjét Szabó Istvánt.

„Csongrádon a plafon is leszakadt” 

– írta legfrissebb videójához Orbán Viktor,


 

 

