Lázár János: Minden aláírás megerősít, minden kézfogás bátorít

„Minden aláírás megerősít, minden kézfogás bátorít. Az emberek biztonságot akarnak mindenek előtt. Biztonságot a házukban, és a hazájukban. Ez a választások tétje. Köszönjük támogatóinknak az aláírásokat, önkénteseinknek és aktivistáinknak a kitartó munkát” – írja Facebook bejegyzésében Lázár János, építési és beurházási miniszter.

Fotó: Facebook

Mint korábban beszámoltunk róla, a miniszterelnök is beszállt a kampányba, Dány után Csongrád-Csanád vármegyébe látogatott, ahol Kisteleken is járt Lázár Jánossal támogatni a Fidesz helyi jelöltjét Szabó Istvánt.

„Csongrádon a plafon is leszakadt”

– írta legfrissebb videójához Orbán Viktor,



