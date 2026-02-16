Tisztul a felállás: bal sarokban a multik, jobb sarokban a magyarok 

Lázár János Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy Orbán Viktor szombati beszédére hisztérikusan reagált a Tisza-kampány két jelentős támogatója, az ERSTE Bank és a Shell. Egyikük közleményt adott ki, a másik pedig tovább erősítette a gödi üggyel kapcsolatos állításokat.

Lázár János új felállás körvonalazódásáról írt (Forrás: Facebook/Tények.hu)

Lázár János előrevetítette, mit hozna magával egy kormányváltás

Bejegyzésében hangsúlyozta: a devizahitelek kezelésével, a kamatplafonnal, a rezsistoppal, a benzinársapkával, valamint a bankok és energiacégek extraprofitjának megadóztatásával az elmúlt években

összesen 14 956 milliárd forint maradt a magyar embereknél.

A multinacionális vállalatok azért érdekeltek a kormányváltásban, mert így ezt a pénzt visszaszerezhetnék a családoktól és a vállalkozásoktól. A miniszter szerint a választás tétje az, hogy a nemzeti kormány politikája folytatódik-e, vagy olyan vezetés alakul meg, amely a külföldi gazdasági érdekeknek kedvez; ez nemcsak a magyar gazdaság terhelését jelentené, hanem források külföldre áramlását is. A bejegyzés végén mindenkit arra biztatott, hogy saját anyagi érdekeit mérlegelve hozza meg döntését a választáson.