Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Ez egy ostoba csavargó” – durván nekimentek Zelenszkijnek, ezt most sem teszi zsebre

Sport

Kikerült a Liverpool fizetési listája, őrjöngenek a szurkolók Szoboszlai bére miatt

Lázár János

Tisztul a felállás: bal sarokban a multik, jobb sarokban a magyarok 

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Élesen bírálta a Tisza Párt gazdasági hátterét és a multinacionális vállalatok szerepét az építési és közlekedési miniszter. Lázár János szerint az elmúlt évek intézkedései milliárdokat hagytak a magyar családoknál, amit egy kormányváltás esetén visszavennének.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lázár JánosShellOrbán ViktorErste Bank

Lázár János Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy Orbán Viktor szombati beszédére hisztérikusan reagált a Tisza-kampány két jelentős támogatója, az ERSTE Bank és a Shell. Egyikük közleményt adott ki, a másik pedig tovább erősítette a gödi üggyel kapcsolatos állításokat.

Lázár János új felállás körvonalazódásáról írt (Forrás: Facebook/Tények.hu)
Lázár János új felállás körvonalazódásáról írt (Forrás: Facebook/Tények.hu)

Lázár János előrevetítette, mit hozna magával egy kormányváltás

Bejegyzésében hangsúlyozta: a devizahitelek kezelésével, a kamatplafonnal, a rezsistoppal, a benzinársapkával, valamint a bankok és energiacégek extraprofitjának megadóztatásával az elmúlt években 

összesen 14 956 milliárd forint maradt a magyar embereknél. 

A multinacionális vállalatok azért érdekeltek a kormányváltásban, mert így ezt a pénzt visszaszerezhetnék a családoktól és a vállalkozásoktól. A miniszter szerint a választás tétje az, hogy a nemzeti kormány politikája folytatódik-e, vagy olyan vezetés alakul meg, amely a külföldi gazdasági érdekeknek kedvez; ez nemcsak a magyar gazdaság terhelését jelentené, hanem források külföldre áramlását is. A bejegyzés végén mindenkit arra biztatott, hogy saját anyagi érdekeit mérlegelve hozza meg döntését a választáson.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!