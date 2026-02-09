Lázár: Nem az ukrán néppel, hanem a politikusokkal van a baj

A miniszter arról beszélt, hogy az ukrán népet segítettük: százezerszám engedtük át őket Magyarországon menekülőben, fogadtuk be őket, adtunk nekik munkát. Lázár János hangsúlyozta: a probléma az ukrán politikusokkal van.

Lázár János (Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség)

Lázár János: Az ukrán népet igen, a politikusokat nem támogatjuk

Leszögezte, hogy Ukrajna megnyerhetetlen háborút vív Oroszországgal, és ennek a levét Magyarország nem kívánja meginni.

Az oroszokat nem tudta legyőzni Napóleon sem, nem tudta legyőzni Hitler sem, és Zelenszkijnek sem fog sikerülni. Ez teljesen világos. Nem tudják legyőzni az oroszokat”

– jelentette ki Lázár János.