Lázár János kőkemény üzenete: Magyarország nem részvénytársaság

Miközben a magyar gazdák a vízhiánnyal és a multik által uralt élelmiszerpiaccal küzdenek, egyesek szerint az ország jövőjét egy „Magyarország Zrt.” modellben képzelik el. Lázár János szerint ez a gondolkodásmód nemcsak tévút, hanem veszélyes is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A 36. Lázárinfón, Pusztaszabolcson a miniszter világossá tette: miközben vidéken a mindennapi megélhetésért zajlik a küzdelem, a budai elit más pályán játszik. A tét Lázár János szerint az, hogy Magyarország szuverén állam marad-e, vagy pénzügyi logika mentén „átalakítják”.

Lázár János durván leleplezte Magyar Péteréket – videó

Nem kérünk a „Magyarország Zrt.”-ből

Lázár János szerint ha hagyjuk, hogy Magyar Péter vezetésével a Tisza Párt kormányozzon, annak súlyos következményei lesznek. Mint fogalmazott:

Ha részvénytársaságot csinálnak a hazánkból, akkor háború lesz, kilőnek a rezsiárak, migránsok jelennek meg az utcákon, Brüsszel diktál, a vidéknek pedig kuss lesz a neve.” 

A miniszter szerint erre a forgatókönyvre egyetlen egyértelmű válasz létezik: nemet mondani. Úgy látja, ezt a nemet ma egy ember képes kimondani, Orbán Viktor, és politikai értelemben egyetlen erő tud mögé állni: a Fidesz.

