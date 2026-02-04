Lázár János kőkemény üzenete: Magyarország nem részvénytársaság

Nem kérünk a „Magyarország Zrt.”-ből

Lázár János szerint ha hagyjuk, hogy Magyar Péter vezetésével a Tisza Párt kormányozzon, annak súlyos következményei lesznek. Mint fogalmazott:

Ha részvénytársaságot csinálnak a hazánkból, akkor háború lesz, kilőnek a rezsiárak, migránsok jelennek meg az utcákon, Brüsszel diktál, a vidéknek pedig kuss lesz a neve.”

A miniszter szerint erre a forgatókönyvre egyetlen egyértelmű válasz létezik: nemet mondani. Úgy látja, ezt a nemet ma egy ember képes kimondani, Orbán Viktor, és politikai értelemben egyetlen erő tud mögé állni: a Fidesz.