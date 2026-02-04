Lázár János kőkemény üzenete: Magyarország nem részvénytársaság

A 36. Lázárinfón, Pusztaszabolcson a miniszter világossá tette: miközben vidéken a mindennapi megélhetésért zajlik a küzdelem, a budai elit más pályán játszik. A tét Lázár János szerint az, hogy Magyarország szuverén állam marad-e, vagy pénzügyi logika mentén „átalakítják”.
Nem kérünk a „Magyarország Zrt.”-ből
Lázár János szerint ha hagyjuk, hogy Magyar Péter vezetésével a Tisza Párt kormányozzon, annak súlyos következményei lesznek. Mint fogalmazott:
Ha részvénytársaságot csinálnak a hazánkból, akkor háború lesz, kilőnek a rezsiárak, migránsok jelennek meg az utcákon, Brüsszel diktál, a vidéknek pedig kuss lesz a neve.”
A miniszter szerint erre a forgatókönyvre egyetlen egyértelmű válasz létezik: nemet mondani. Úgy látja, ezt a nemet ma egy ember képes kimondani, Orbán Viktor, és politikai értelemben egyetlen erő tud mögé állni: a Fidesz.