Lebukott Magyar Péter embere! Kiderült, hogy ki áll a gyöngyösi Lázárinfón történt balhé mögött – videó

„Ezen a héten a hírhedt Lázárinfó Gyöngyösön. Elmentem tanulni, beültem a háttérbe, és odajöttek emberek, azt mondták, hogy ha tudni akarom, hogy hogy történt a beszervezés, és tudni akarom a valóságot, akkor jöjjek el Tarnaörsre és Tarnazsadányra, kérdezzem meg az embereket" – kezdte a videóját Pócs János.
Pócs János a videójában egy helyi emberrel beszélget, aki elmondta neki, hogy ki és mennyiért szervezte az embereket a gyöngyösi balhéra
– Vannak itt a tiszások. Voltak Gyöngyösön, én direkt elmentem velük.
– És akkor pénzt adtak azért, hogy menjenek el Gyöngyösre?
– Így van.
– Azok őrjöngtek pénzért?
– Így van.
– És kik szervezték?
– A Tiszából van a Csík Miklós vagy ki.
– Csík Miklós, igen?
– Igen, igen, ezek szervezték.
– És ők adták a pénzt is az embereknek?
– Így van.
– Húszezret meg a benzinpénzt?
– Így van.
Hát itt, Tarnazsadányon elég nagy a szegénység. De Csík Miklós, aki szervezte a bekiabálást, a balhét Gyöngyösön, az elég szép házban lakik. Hát ahogy kérték, eljöttem Tarnaörsre és Tarnazsadányra. Megérte. A gyöngyösi balhéért 20 000 forintot, plusz benzinpénzt adtatok. Csak azért, hogy balhé legyen. Tudjátok, van az a mondás, aki mindenre csak pénzért képes, az pénzért bármire képes. Ne csináljátok!
– zárta a videóját Pócs János.