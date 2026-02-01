Lebukott Magyar Péter embere! Kiderült, hogy ki áll a gyöngyösi Lázárinfón történt balhé mögött – videó

„Ezen a héten a hírhedt Lázárinfó Gyöngyösön. Elmentem tanulni, beültem a háttérbe, és odajöttek emberek, azt mondták, hogy ha tudni akarom, hogy hogy történt a beszervezés, és tudni akarom a valóságot, akkor jöjjek el Tarnaörsre és Tarnazsadányra, kérdezzem meg az embereket" – kezdte a videóját Pócs János.

Pócs János egy tarnazsadányi férfival beszélgetett

Pócs János a videójában egy helyi emberrel beszélget, aki elmondta neki, hogy ki és mennyiért szervezte az embereket a gyöngyösi balhéra

– Vannak itt a tiszások. Voltak Gyöngyösön, én direkt elmentem velük.

– És akkor pénzt adtak azért, hogy menjenek el Gyöngyösre?

– Így van.

– Azok őrjöngtek pénzért?

– Így van.

– És kik szervezték?

– A Tiszából van a Csík Miklós vagy ki.

– Csík Miklós, igen?

– Igen, igen, ezek szervezték.

– És ők adták a pénzt is az embereknek?

– Így van.

– Húszezret meg a benzinpénzt?

– Így van.

Hát itt, Tarnazsadányon elég nagy a szegénység. De Csík Miklós, aki szervezte a bekiabálást, a balhét Gyöngyösön, az elég szép házban lakik. Hát ahogy kérték, eljöttem Tarnaörsre és Tarnazsadányra. Megérte. A gyöngyösi balhéért 20 000 forintot, plusz benzinpénzt adtatok. Csak azért, hogy balhé legyen. Tudjátok, van az a mondás, aki mindenre csak pénzért képes, az pénzért bármire képes. Ne csináljátok!

– zárta a videóját Pócs János.