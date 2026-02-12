Tiszás provokátorok röhögnek az emberek halálán a Lázárinfón és fenyegetik a fideszeseket

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 5 perc
A Tisza ismét fizetett provokátorokat küldött, hogy megzavarják a Lázárinfót – írta Deák Dániel a közösségi oldalán megosztott gyorselemzésében. A XXI. Század Intézet vezető elemzője felidézte, hogy Lázár János ezúttal Győrben tartott fórumot, amely iránt most is rendkívül nagy volt az érdeklődés, és négy órán át válaszolt a résztvevők kérdéseire. Szerinte Magyarországon korábban egyetlen politikus sem tett ilyet, és a Lázárinfók kiemelkedő sikere láthatóan zavarja a Tisza Pártot, ezért küldenek fizetett provokátorokat az eseményekre.
Lázár JánosLázárinfóDeák Dániel

„Lázár János ezúttal Győrben tartott fórumot, amely iránt ismét hatalmas volt az érdeklődés, négy órán keresztül válaszolt mindenkinek a kérdésére. Ilyet Magyarországon még egyetlen egy politikus sem csinált és látható módon nagyon zavarja a tiszásokat a Lázárinfók elképesztő sikere, ugyanis ismét fizetett provokátorokat küldtek oda, hogy megzavarják a rendezvényt." – kezdte Deák Dániel az elemzésében. 

Digitális Polgári Kör, digitális polgári körök, DPK, háborúellenes gyűlés, Szeged, 2025. 12. 20.
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Lázár János (Lázárinfó) figura
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

„A tiszás provokátorok egyik mélypontja az volt, amikor a háborún nevettek és bekiabáltak, amikor Lázár János az áldozatokról beszélt. A miniszter nem jött zavarba, határozottan helyre tette mindazokat, akik ezen élcelődtek, a reakciója hatalmas tapsot váltott ki a teremben" – folytatta.

Majd hozzátette: 

A tiszások hatalmas öngólt lőttek: Lázár Jánost láthatóan inspirálta a helyzet és minden kritikus vagy támadó jellegű kérdésre kimerítően reagált, a provokátorok a Lázárinfó végére meg is unták a bekiabálást és inkább hazamentek. Látták, hogy nem értek célt, sőt, inkább kontraproduktív volt a fellépésük. Beszédes az is, hogy míg a Lázárinfón a tiszás provokátorokat is meghallgatják, addig Magyar Péter mindenkit rendőrökkel vitet el a fórumáról, aki nem ért vele egyet.

Magyar Péterék is tudják, hogy vesztésre állnak

„A Fidesz hétvégi balmazújvárosi győzelme megmutatta, hogy hamisak azok a baloldali kutatások, amelyek elsöprő Tisza-előnyt vizionálnak, hiszen ha valóban ez lenne a helyzet, a korábban ellenzék által nyert körzetet magabiztosan kellett volna nyernie a nyíltan tiszás ellenzéki jelöltnek. Ehelyett a Fidesz győzött" – tette hozzá Deák Dániel. 

„Magyar Péterék is tudják, hogy a Fidesz vezet, ezért egyre látványosabban pánikolnak és balhéval, provokációval igyekeznek teret nyerni. Ez azonban sosem volt nyerő Magyarországon, a magyarok többsége ugyanis mindig azt a politikai erőt választja, amelyik biztonságot és kiszámíthatóságot nyújt és elutasítja a provokációt és a balhét" - zárta az elemző. 

 

