Lázár János elmondta, hogy miben rejlik a Lázárinfók ereje

A Lázárinfó győri állomásáról beszámolva a miniszter úgy fogalmazott: „a meggyőző erőt az is mutatja, hogy egyeseknek fel kellett önteniük a garatra, hogy megvédjék magukat a dumámtól.” Hozzátette, szerencsére akadtak olyan tiszás szimpatizánsok is, akik bekiabálás helyett inkább kérdeztek, és szerinte ők már egészen más hangulatban távoztak a Vásárcsarnokból.

A győri Lázárinfón a tiszások egy része alkohollal felszerelkezve balhézott (Forrás: Facebook/Lázár János)