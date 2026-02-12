Lázár János elmondta, hogy miben rejlik a Lázárinfók ereje

A Lázárinfó győri állomásáról beszámolva a miniszter úgy fogalmazott: „a meggyőző erőt az is mutatja, hogy egyeseknek fel kellett önteniük a garatra, hogy megvédjék magukat a dumámtól.” Hozzátette, szerencsére akadtak olyan tiszás szimpatizánsok is, akik bekiabálás helyett inkább kérdeztek, és szerinte ők már egészen más hangulatban távoztak a Vásárcsarnokból.
Rend és munka kontra Brüsszel
Lázár János szerint a választás tétje világos:
Orbán Viktor az egyetlen ember, aki képes nemet mondani a nagyhatalmaknak, nemet mondani Brüsszelnek, és nemet mondani a migrációra.”
A kormányoldal ezzel szemben – mint írta – két dologra mond igent: rendre és munkára. A politikus úgy véli, mindez elegendő alap ahhoz, hogy áprilisban ismét győzelmet arassanak. A kampánykörút pedig nem áll meg: a következő állomás Pécel, ahol délután öt órától folytatódik a fórum.