Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megindultak a svéd Gripenek Grönland felé

Ezt látnia kell!

Figyelem: súlyos mellékhatásokat azonosítottak a magyarok körében népszerű gyógyszernél!

lázárinfó

Lázár János elmondta, hogy miben rejlik a Lázárinfók ereje

29 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Győrben tartott fórumot Lázár János, ahol saját bevallása szerint nem mindenki ugyanazzal az eszközzel próbált érvelni. A politikus szerint voltak Lázárinfón, akik hangoskodtak, mások viszont kérdeztek – és szerinte utóbbiak jártak jobban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lázárinfóGyőrTisza PártLázárinfólázár jánosLázár JánosPécel

A Lázárinfó győri állomásáról beszámolva a miniszter úgy fogalmazott: „a meggyőző erőt az is mutatja, hogy egyeseknek fel kellett önteniük a garatra, hogy megvédjék magukat a dumámtól.” Hozzátette, szerencsére akadtak olyan tiszás szimpatizánsok is, akik bekiabálás helyett inkább kérdeztek, és szerinte ők már egészen más hangulatban távoztak a Vásárcsarnokból.

Lázárinfó
A győri Lázárinfón a tiszások egy része alkohollal felszerelkezve balhézott (Forrás: Facebook/Lázár János)
A Tisza aktivistái sikertelenül próbálták megzavarni Lázár János győri lakossági fórumát

Rend és munka kontra Brüsszel

Lázár János szerint a választás tétje világos: 

Orbán Viktor az egyetlen ember, aki képes nemet mondani a nagyhatalmaknak, nemet mondani Brüsszelnek, és nemet mondani a migrációra.” 

A kormányoldal ezzel szemben – mint írta – két dologra mond igent: rendre és munkára. A politikus úgy véli, mindez elegendő alap ahhoz, hogy áprilisban ismét győzelmet arassanak. A kampánykörút pedig nem áll meg: a következő állomás Pécel, ahol délután öt órától folytatódik a fórum.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!