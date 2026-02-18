Így trükközik Von der Leyen – a XXI. Század Intézet elemzése

Petri Bernadett, a XXI. Század Intézet kutatója szerint kései látszatpolitikáról van szó, hiszen a magyar választások időszakában párhuzamosan zajlanak a brüsszeli vezetés által generált pénzügyi viták, bírósági eljárások és olyan politikai keretezés, amely a választások eredményének befolyásolását célozza, vagyis azt, hogy a szövetséges politikai erő, a Tisza Párt győzzön.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: MTI/EPA/EFE/Kai Försterling

A lényegi kérdés, hogy a magyar emberek felismerik-e, hogy Brüsszel saját elvárásai feltételévé tette a demokráciát, miközben a politikai nyomásgyakorlás eszközei egyre élesebbé válnak. Az elemzésben a kutató azokat a módszereket tekinti át, amelyekkel Brüsszel a magyar választások eredményét akarja befolyásolni.

Az európai politikában a beavatkozás nyilvánvalóan nem úgy történik, hogy valaki odamegy a szavazófülkéhez és megmondja, kire szavazzanak a választók. Erre egyéb módszerek állnak rendelkezésre, amelyek célzottan és a brüsszeli preferenciáknak megfelelően átírják a kampányteret: pénz juttatása vagy éppen megvonása, jogi fenyegetések, ítéletek, külföldről fizetett álcivil hálózatok.

Évek óta tapasztalhatjuk, hogy az uniós források visszatartása nem egy semleges uniós adminisztráció, hanem jogállamisági fellépésnek álcázott politikai fegyver.

A másik terep a jog. A brüsszeli hatalomtechnika egyik legkifinomultabb formája, amikor a politikai konfliktust jogi pályára terelik, majd a politikai következményt egyszerűen a jogi térfélre tolják.

Címlapok, politikai üzenetek, bizalomrombolás, legitimációs viták formájában jelennek meg, és a „Brüsszel kontra Budapest” keretben a választási verseny részévé válnak.

A harmadik és talán legveszélyesebb módszer a civilnek álcázott politikai infrastruktúra. A külföldi befolyás ma gyakran nem közvetlen pártfinanszírozásként jelenik meg, hanem álcivil projektnek, szakmai programnak, tréningnek, kampánytematikát alakító hálózatnak, kommunikációs infrastruktúrának álcázva.