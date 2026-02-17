Lesz Békemenet! Már a pontos dátum is megvan

A miniszterelnök rövid Facebook-üzenetében azt írta: „Március 15-én Békemenet. A legnagyobb.” A felhívás a nemzeti ünnepre meghirdetett demonstrációra utal, amire egy hónappal az április 12-re kiírt országgyűlési választások előtt kerül sor.

Tavaly október 23-án a Békemenet résztvevői megtöltötték a Margit hidat (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Legutóbb 2025. október 23-án tartottak Békemenetet Budapesten. A résztvevők a Margit híd budai hídfőjétől indultak, majd a hídon átvonulva a Kossuth téren hallgatták meg Orbán Viktor ünnepi beszédét.



Az idei Békemenet időpontja a választási kampány hajrájára esik. A rendezvény célja a nemzeti szuverenitás és a béke melletti kiállás.