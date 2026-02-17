Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor egy jól ismert közmondással tette a megfelelő polcra az ellenzéket

Fontos

Lesz Békemenet! Már a pontos dátum is megvan

Békemenet

Lesz Békemenet! Már a pontos dátum is megvan

53 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Március 15-én újra Békemenetet tart a CÖF-CÖKA – tudatta Orbán Viktor kedden a közösségi oldalán. A részleteket később ismertetik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
BékemenetCÖF – CÖKAválasztás2026Fidesz-KDNPOrbán Viktor

A miniszterelnök rövid Facebook-üzenetében azt írta: „Március 15-én Békemenet. A legnagyobb.” A felhívás a nemzeti ünnepre meghirdetett demonstrációra utal, amire egy hónappal az április 12-re kiírt országgyűlési választások előtt kerül sor.

békemenet, tisza párt, magyar péter
Tavaly október 23-án a Békemenet résztvevői megtöltötték a Margit hidat (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Legutóbb 2025. október 23-án tartottak Békemenetet Budapesten. A résztvevők a Margit híd budai hídfőjétől indultak, majd a hídon átvonulva a Kossuth téren hallgatták meg Orbán Viktor ünnepi beszédét.


Az idei Békemenet időpontja a választási kampány hajrájára esik. A rendezvény célja a nemzeti szuverenitás és a béke melletti kiállás.

békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
békemenet2025, békemenet, felvonulás, Civil Összefogás Fórum, CÖF, BékemenetCÖF, Fidesz, Orbán Viktor, OrbánViktor, 2025
Galéria: Hatalmas tömeggel indult el a békemenet
1/19
Hatalmas tömeg vonul a tizenegyedik békemeneten

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!