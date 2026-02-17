Hírlevél
Rejtélyes üzenet jelent meg a radnaimark.hu oldalon – mutatjuk

Kulcsár Edina miatt estek egymásnak a kommentelők – mutatjuk!

Felháborító, mit művelt a lipsi újságíró az Orbán-Rubio sajttájon

Marco Rubio budapesti látogatásán, miközben a magyar–amerikai kapcsolatok új korszakáról, stratégiai együttműködésről és nemzeti érdekekről esett szó, egy jól ismert amerikai magánhírügynökség tudósítója saját, külön bejáratú „véleménynyilvánítási formát” választott. A nagyon liberális amerikai globalista médium újságírója a nem tetszése kifejezésére egy egyezményes nemzetközi jel mutogatásába kezdett a sajtótájékoztatón.
Orbán ViktormutogatbloombergMarco Rubiotalálkozó

Orbán Balázs a közösségi oldalán egy olyan nem mindennapi felvételt osztott meg, ami az Orbán Viktor miniszterelnök és Marco Rubio amerikai külügyminiszter közös sajtótájékoztatóján a Bloomberg liberális újságírója által elkövetett érdekes mutagatási műveletet örökítette meg.

Egy picit túlpörgette magát az egyik globalista liberális újságíró az Orbán-Rubio találkozó miatt
Az egyik nagyon liberális amerikai globalista médium újságírója a nem tetszése kifejezésére egy egyezményes nemzetközi jel mutogatásába kezdett a sajtótájékoztatón.  Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI/

Egy picit túlpörgette magát az egyik globalista  liberális újságíró az Orbán-Rubio találkozó miatt

Az történt ugyanis, hogy az amerikai magán hírügynökség újságírója a beszédek alatt – diszkréten az ölébe rejtve – a klasszikus, világszerte ismert és egy bizonyos ujjnak a felemelésével járó, sértő jelzésnek a nemzetközi jelét mutogatta.

A nagyon szabad, nagyon liberális, globalista amerikai médium képviselője minden bizonnyal épp a végtelennek tekintett saját függetlenségét demonstrálta az ujjával.

 

