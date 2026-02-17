Felháborító, mit művelt a lipsi újságíró az Orbán-Rubio sajttájon

Orbán Balázs a közösségi oldalán egy olyan nem mindennapi felvételt osztott meg, ami az Orbán Viktor miniszterelnök és Marco Rubio amerikai külügyminiszter közös sajtótájékoztatóján a Bloomberg liberális újságírója által elkövetett érdekes mutagatási műveletet örökítette meg.

Az egyik nagyon liberális amerikai globalista médium újságírója a nem tetszése kifejezésére egy egyezményes nemzetközi jel mutogatásába kezdett a sajtótájékoztatón. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI/

Egy picit túlpörgette magát az egyik globalista liberális újságíró az Orbán-Rubio találkozó miatt

Az történt ugyanis, hogy az amerikai magán hírügynökség újságírója a beszédek alatt – diszkréten az ölébe rejtve – a klasszikus, világszerte ismert és egy bizonyos ujjnak a felemelésével járó, sértő jelzésnek a nemzetközi jelét mutogatta.

A nagyon szabad, nagyon liberális, globalista amerikai médium képviselője minden bizonnyal épp a végtelennek tekintett saját függetlenségét demonstrálta az ujjával.