Videón a Magyar Honvédség katonáinak kivonulása az energetikai létesítményekhez

Január 27-e óta nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken Magyarországra. A leállásnak nem műszaki, hanem politikai okai vannak; a Védelmi Tanács értékelése szerint Ukrajna megtámadhatja a magyar energiarendszer működését, ezért az energetikai létesítményeket mostantól a Magyar Honvédség katonái védik. Kivonulásuk még péntek reggel kezdődött meg, szombat reggel pedig a honvédelmi miniszter videó formájában dokumentálta a kivonulás menetét.

A Magyar Honvédség katonái vigyázzák mostantól a kulcsfontosságú energetikai létesítményeket hazánkban (Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf)