Rendkívüli

Orbán Viktor fontos bejelentést tett Százhalombattáról

A magyarok 72 százaléka elítéli a Barátság kőolajvezeték leállítását

Magyar Honvédség

Videón a Magyar Honvédség katonáinak kivonulása az energetikai létesítményekhez

Megkezdődött a Magyar Honvédség katonáinak kitelepülése a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítésére. A Magyar Honvédség erői már péntek reggel megkezdték a katonai kitelepülést az első 20 kritikus energetikai végpontra.
Magyar HonvédségBarátság kőolajvezetékSzalay-Bobrovnicky KristófenergetikaUkrajnazsarolás

Január 27-e óta nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken Magyarországra. A leállásnak nem műszaki, hanem politikai okai vannak; a Védelmi Tanács értékelése szerint Ukrajna megtámadhatja a magyar energiarendszer működését, ezért az energetikai létesítményeket mostantól a Magyar Honvédség katonái védik. Kivonulásuk még péntek reggel kezdődött meg, szombat reggel pedig a honvédelmi miniszter videó formájában dokumentálta a kivonulás menetét.

A Magyar Honvédség katonái vigyázzák mostantól a kulcsfontosságú energetikai létesítményeket hazánkban (Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf)
A Magyar Honvédség katonái vigyázzák mostantól a kulcsfontosságú energetikai létesítményeket hazánkban (Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf)
Magyar Honvédség erői reggel megkezdték a katonai kitelepülést az első 20 kritikus energetikai végpontra

A Magyar Honvédség a zsarolás útjába állt

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán tette egyértelművé: mindez a magyar emberek és Magyarország védelme, biztonsága érdekében történik. Korábbi, azonos témájú bejegyzésében pedig úgy fogalmazott:

Magyarország nem enged semmilyen zsarolásnak! Megvédjük Magyarország energiabiztonságát!”

