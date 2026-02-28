Videón a Magyar Honvédség katonáinak kivonulása az energetikai létesítményekhez

Január 27-e óta nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken Magyarországra. A leállásnak nem műszaki, hanem politikai okai vannak; a Védelmi Tanács értékelése szerint Ukrajna megtámadhatja a magyar energiarendszer működését, ezért az energetikai létesítményeket mostantól a Magyar Honvédség katonái védik. Kivonulásuk még péntek reggel kezdődött meg, szombat reggel pedig a honvédelmi miniszter videó formájában dokumentálta a kivonulás menetét.
A Magyar Honvédség a zsarolás útjába állt
Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán tette egyértelművé: mindez a magyar emberek és Magyarország védelme, biztonsága érdekében történik. Korábbi, azonos témájú bejegyzésében pedig úgy fogalmazott:
Magyarország nem enged semmilyen zsarolásnak! Megvédjük Magyarország energiabiztonságát!”