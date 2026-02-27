Így készülnek a Magyar Honvédség katonái az energetikai infrastruktúra védelmére – galéria 

Megkezdődött a Magyar Honvédség katonáinak kitelepülése a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítésére. A Magyar Honvédség erői péntek reggel megkezdték a katonai kitelepülést az első 20 kritikus energetikai végpontra – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
Január 27-e óta nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken Magyarországra. Az adatok alapján a leállásnak nem műszaki, hanem politikai okai vannak; a Védelmi Tanács értékelése szerint Ukrajna megtámadhatja a magyar energiarendszer működését, ezért az energetikai létesítményeket mostantól a Magyar Honvédség katonái védik. Kivonulásuk péntek reggel meg is kezdődött – tájékoztatott a honvédelmi miniszter közösségi oldalán.
Magyar Honvédség erői reggel megkezdték a katonai kitelepülést az első 20 kritikus energetikai végpontra
A Magyar Honvédség a zsarolás útjában
Szalay-Bobrovniczky Kristóf emlékeztetett: az Egyeztető Törzs csütörtöki ülésén döntés született arról, hogy a következő hét elején további 40 végpont kap megerősítést.
Magyarország nem enged semmilyen zsarolásnak! Megvédjük Magyarország energiabiztonságát!”
– jelentette ki a miniszter.
