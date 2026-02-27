Így készülnek a Magyar Honvédség katonái az energetikai infrastruktúra védelmére – galéria 

Január 27-e óta nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken Magyarországra. Az adatok alapján a leállásnak nem műszaki, hanem politikai okai vannak; a Védelmi Tanács értékelése szerint Ukrajna megtámadhatja a magyar energiarendszer működését, ezért az energetikai létesítményeket mostantól a Magyar Honvédség katonái védik. Kivonulásuk péntek reggel meg is kezdődött – tájékoztatott a honvédelmi miniszter közösségi oldalán.

Így készülnek a Magyar Honvédség katonái az energetikai infrastruktúra védelmére (Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf)