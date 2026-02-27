Hírlevél
Rendkívüli

Az atomhatalom bejelentette: nyílt háborút indítanak, most nagy a baj

Fontos

Tüzet nyitottak a svédek az oroszokra, kitört a pánik

Egyeztető Törzs

Így készülnek a Magyar Honvédség katonái az energetikai infrastruktúra védelmére – galéria 

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Megkezdődött a Magyar Honvédség katonáinak kitelepülése a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítésére. A Magyar Honvédség erői péntek reggel megkezdték a katonai kitelepülést az első 20 kritikus energetikai végpontra – közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
Egyeztető TörzsVálasztás 2026Szalay-Bobrovnicky Kristóf

Január 27-e óta nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken Magyarországra. Az adatok alapján a leállásnak nem műszaki, hanem politikai okai vannak; a Védelmi Tanács értékelése szerint Ukrajna megtámadhatja a magyar energiarendszer működését, ezért az energetikai létesítményeket mostantól a Magyar Honvédség katonái védik. Kivonulásuk péntek reggel meg is kezdődött – tájékoztatott a honvédelmi miniszter közösségi oldalán.

Így készülnek a Magyar Honvédség katonái az energetikai infrastruktúra védelmére (Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf)
Így települnek ki a Magyar Honvédség katonái az energetikai infrastruktúra védelmére - Galéria
Galéria: Így települnek ki a Magyar Honvédség katonái az energetikai infrastruktúra védelmére - Galéria
Magyar Honvédség erői reggel megkezdték a katonai kitelepülést az első 20 kritikus energetikai végpontra

A Magyar Honvédség a zsarolás útjában

Szalay-Bobrovniczky Kristóf emlékeztetett: az Egyeztető Törzs csütörtöki ülésén döntés született arról, hogy a következő hét elején további 40 végpont kap megerősítést.

Magyarország nem enged semmilyen zsarolásnak! Megvédjük Magyarország energiabiztonságát!”

– jelentette ki a miniszter.

 

