Itt a bizonyíték, a Tisza összejátszik Ukrajnával

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára arról beszélt, hogy a kormányülésen elhangzott beszámoló szerint „súlyos információk kerültek napvilágra”. Magyar Péter müncheni útján a Tisza Párt vezetését a Volodimir Zelenszkij vezette ukrán delegáció német közvetítéssel arról tájékoztatta, hogy az ukrán fél a Barátság kőolajvezeték újraindítását nem tervezi.

Magyar Péter és háborúpárti főnöke Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

„Rendkívüli veszélyt jelent”

Hidvéghi Balázs úgy fogalmazott, hogy a történtek „rendkívüli veszélyt jelentenek Magyarország számára”. Az államtitkár szerint a Tisza Párt vezetői azt üzenték ukrán partnereiknek, hogy készek Magyarország leválasztására az orosz energiahordozókról. „Ez az összejátszás nem kis dolog” – mondta.

Az államtitkár szerint a helyzet Magyarország energiabiztonságát is érintheti. Állítása szerint az ellenzéki párt politikája „többszörös rezsit” eredményezhetne, és veszélyeztetné a rezsicsökkentés rendszerét. Hidvéghi Balázs úgy vélte, hogy mindez a magyar családok terheit növelné.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta, hogy a kialakult helyzet miatt „még inkább fontos”, hogy minél többen vegyenek részt a Nemzeti Petíció kezdeményezésben. Mint mondta, a petíció célja, hogy a magyarok kifejezhessék álláspontjukat a háború finanszírozásáról, Ukrajna támogatásáról és a rezsikérdésekről.