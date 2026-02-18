Magyar Péter a zsarolhatósága miatt nem tudná megvédeni az ország érdekeit

Menczer Tamás a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője egy kétszínű, hazug alak, aki alkalmatlan arra, hogy Magyarország jövőjéről dönthessen miniszterelnökként.

Menczer Tamás szerint Magyar Péter kétszínű vezető politikusként zsarolható lenne, ami miatt nem tudná megvédeni Magyarország érdekeit. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Menczer úgy fogalmazott:

Erre a csávóra a hétvégi nagybevásárlást se bíznád rá ugye, nemhogy a jövődet, az ország jövőjét, meg a gyerekeid jövőjét.”

A politikus a Magyar Péter által korábban ismertetett történetre utalva azt állította, hogy még ha annak részleteit el is fogadnánk, az is súlyos kérdéseket vetne fel.

Ha ezt elfogadod igaznak, ami nyilvánvalóan nem igaz, de ha el is fogadod, és hát barátom, akkor séta. Tehát akkor szevasz, tehát húzzál innen”

- írta a Fidesz kommunikációs igazgatója, aki szerint Magyar Péter tudatosan vett részt egy „drogos after partiban”, és ezzel lebukott. Úgy vélte, a Tisza Párt vezetője „mutat egy képet a nyilvánosságnak, és van egy valódi képe és egy valódi élete az éjszakában”.

Menczer Tamás a bejegyzésében azt is hangsúlyozta, hogy aki ilyen helyzetbe kerül, az zsarolhatóvá válik.

Aki ilyet tesz, eddig is tudtuk, de még inkább zsarolható, fogható, és semmilyen módon nem tudna nemet mondani se Webernek, se Kijevnek, se senkinek, egy fogott bábfigura lenne, mint ahogyan most is az, és minden parancsot végrehajtana, és Magyarország ebbe tönkremenne”

- közölte a kormánypárti politikus.