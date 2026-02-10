Csak erős idegzetűeknek! – Menczer Tamás legújabb videója nem mindenkinek ajánlott

Magyar Péter az adóemelés mellett visszahozná az IMF-et, a Nemzetközi Valutaalapot! Ezt mondják el a Tisza meghatározó szakértői, Kéri László és Petschnig Mária Zita. Róluk mondta Csercsa Balázs, hogy valóban a Tiszának dolgoznak. Persze ezt tudtuk, hiszen Kéri és Petschnig is elmondta – írta Menczer tamás Facebook videó-bejegyzéséhez kedden.
A kormánypártok kommunikációs igazgatója elmondta, azt mindenki tudja, hogy az IMF a brüsszeli úton jár, és ahol megjelenik ott diktál! A receptje egyszerű: megszorítás, megszorítás, megszorítás.
Menczer rámutatott, bevallja Petschnig Mária Zita is a saját szavaival, hogy nem lehet „költekezni”, tehát nem adhatod a pénzt a családoknak, ezt követően felhívta a figyelmet arra, hogy
az IMF eltörölné
- a fiatalok adómentességét,
- a családi adókedvezményt,
- az édesanyák adómentességét,
- a 13. és 14. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést is, ezzel kapcsolatban Menczer hozzáteszi Ezt.
- a bankadót,
- a multik és a nagy energiacégek adóját.
Ha jön Magyar Péter, jön az IMF
A politikus összefoglalva megállapítja: ha jön az IMF, a pénzed megy Ukrajnának, a bankoknak, a multiknak és a nagy energiacégeknek. Menczer Tamás
Orbán Viktor ezért zavarta el őket. Magyar Péter visszahozná. A Tisza nem tud nemet mondani Brüsszelnek. Erre csak Orbán Viktor képes. Ezért a Fidesz a biztos választás!”