Csak erős idegzetűeknek! – Menczer Tamás legújabb videója nem mindenkinek ajánlott

Magyar Péter az adóemelés mellett visszahozná az IMF-et, a Nemzetközi Valutaalapot! Ezt mondják el a Tisza meghatározó szakértői, Kéri László és Petschnig Mária Zita. Róluk mondta Csercsa Balázs, hogy valóban a Tiszának dolgoznak. Persze ezt tudtuk, hiszen Kéri és Petschnig is elmondta – írta Menczer tamás Facebook videó-bejegyzéséhez kedden.

Az IMF elnöke Kristalina Georgieva

Ha jön Magyar Péter, jön az IMF

Fotó: AFP

A kormánypártok kommunikációs igazgatója elmondta, azt mindenki tudja, hogy az IMF a brüsszeli úton jár, és ahol megjelenik ott diktál! A receptje egyszerű: megszorítás, megszorítás, megszorítás.