Csak erős idegzetűeknek! – Menczer Tamás legújabb videója nem mindenkinek ajánlott

A Tisza Párt szakértői újabb árulkodó videón mondják el, hogy nem szabad „költekezni”, nem adhatod a pénzt a családoknak. Az IMF a brüsszeli úton jár, ahol megjelenik ott diktál – írta Menczer Tamás a kormánypártok kommunikációs igazgatója kedden azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter szakértői ismét kitálaltak.
Magyar Péter az adóemelés mellett visszahozná az IMF-et, a Nemzetközi Valutaalapot! Ezt mondják el a Tisza meghatározó szakértői, Kéri László és Petschnig Mária Zita. Róluk mondta Csercsa Balázs, hogy valóban a Tiszának dolgoznak. Persze ezt tudtuk, hiszen Kéri és Petschnig is elmondta – írta Menczer tamás Facebook videó-bejegyzéséhez kedden.

Ha jön Magyar Péter, jön az IMF, Az IMF elnöke Kristalina Georgieva
Az IMF elnöke Kristalina Georgieva
Ha jön Magyar Péter, jön az IMF
Fotó: AFP

A kormánypártok kommunikációs igazgatója elmondta, azt mindenki tudja, hogy az IMF a brüsszeli úton jár, és ahol megjelenik ott diktál! A receptje egyszerű: megszorítás, megszorítás, megszorítás.

A Tisza-csomag kísértetiesen emlékeztet valamire – mutatjuk a részleteket!

 

Menczer rámutatott, bevallja Petschnig Mária Zita is a saját szavaival, hogy nem lehet „költekezni”, tehát nem adhatod a pénzt a családoknak, ezt követően felhívta a figyelmet arra, hogy

az IMF eltörölné

  • a fiatalok adómentességét,
  • a családi adókedvezményt,
  • az édesanyák adómentességét,
  • a 13. és 14. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentést is, ezzel kapcsolatban Menczer hozzáteszi Ezt.
  • a bankadót,
  • a multik és a nagy energiacégek adóját.

Ha jön Magyar Péter, jön az IMF

A politikus összefoglalva megállapítja: ha jön az IMF, a pénzed megy Ukrajnának, a bankoknak, a multiknak és a nagy energiacégeknek. Menczer Tamás 

Orbán Viktor ezért zavarta el őket. Magyar Péter visszahozná. A Tisza nem tud nemet mondani Brüsszelnek. Erre csak Orbán Viktor képes. Ezért a Fidesz a biztos választás!”

 

