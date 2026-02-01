Magyar Péter álarca lehull, amikor a sajátjaival beszél – videó

Korábban előkerült hangfelvételekből származó idézetek szerint Magyar Péter büdös szájú követőkről és saját nyugdíjas kommandóról beszélt, miközben azzal viccelődött, hogy az utóbbit ráuszítja volt barátnőjére, Vogel Evelinre.

Magyar Péter álarca lehull, amikor a sajátjaival beszél

Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet

Mennyire esnek ezek a mondatok egybe azzal, hogy hogyan kommunikál, amikor nincsenek kamerák Magyar Péter a munkatársaival? – tették fel a kérdést az Index Kibeszélő című műsorában Csercsa Balázs történésznek, a Tisza egyházügyi munkacsoportja lemondott vezetőjének.

Az egykori tiszás azzal kezdte,

a stílus maga az ember.”

Úgy folytatta, Magyar Péter egy tanult ember, jó családból származik, aki

ideig-óráig fel tud venni egy bizonyos pózt.

Arra viszont felhívta a figyelmet, hogy amikor a barátai körében van, vagy amikor belső körben mozog, akkor

ez a póz, ez az álarc nagyon gyakran leesik róla, és akkor egyáltalán senki nincs meglepődve az ilyen és hasonló mondatokon.”

Magyar Péter addig használja az embereket, amíg szükség van rájuk

Csercsa szerint egyszerűen felhasználja az embereket addig, amíg szükség van rájuk

amikor már nincs szükség, akkor eldobja, vagy akár le is tagadja azt, hogy bármikor is közük lett volna egymáshoz”

– fogalmazott Magyar Péter személyiségével kapcsolatban a Tisza Párt egykori szakértője.