Magyar Péter az ukránok oldalára áll, szerinte nem ugrana meg a benzin ára orosz olaj nélkül

Magyar Péter Ukrajna oldalára állt: ezúttal arról értekezett a közösségi oldalán, hogy szerinte nem emelkednének a benzinárak, ha Magyarország lemondana az olcsó orosz olajról. A Tisza Párt vezére riogatásnak nevezte, hogy ezer forintra ugrana a benzin ára az orosz olaj nélkül.

Magyar Péter az ukránok oldalára állt (Fotó: Csudai Sándor)

Azonban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebook-oldalán két ábrát is megosztott arról, hogy mit jelentene az orosz energiaforrás elvágása hazánknak. Az egyik ábra azt mutatja be, hogyan alakult az Ural és a Brent olaj hordónkénti tőzsdei ára, valamint a két ár különbözete.

Világosan látszik, hogy az oroszországi energiaforrás jóval olcsóbb.

A második táblázat felsorolja, hogy a drágább alaptermék, a logisztikai költségek növekedése, a megbízhatatlan ellátásból fakadó veszélyek, a kieső termelés drágább importból megvalósuló helyettesítése, valamint a technológiai átállás jelentősen megnövelné a költségeket.

Orbán Viktor ma szintén írt ebben a témában egy bejegyzést a közösségi oldalára. A miniszterelnök jelezte: az ukránok azt akarják, hogy a választások előtti hetekben Magyarországon üzemanyaghiány legyen és 1000 forintos benzinár. Szerinte ezt azért csinálják az ukránok, hogy megbuktassák a kormányt, és lecseréljék egy Kijevnek kedves helytartóra.

Nem fog menni

– húzta alá a kormányfő.

Orbán Viktor ismertette, hogy feltöltötték a tartalékokat és megmentették az üzemanyaghiánytól az országot. Az ukránok 90 milliárd eurós hadikölcsönét megállították, és nem szavaznak meg semmilyen, Ukrajnát támogató döntést Brüsszelben, ameddig Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem tér észhez.

Nem asszisztálunk az ukrán olajblokádhoz, hanem megtörjük azt. Ebben biztosak lehetnek Brüsszelben és Kijevben is

– rögzítette a kormányfő.

Míg Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára azt írta: az Eurostat adatai szerint Németország három év alatt közel 40 milliárd euróval fizetett többet az olajimportért az orosz szállítások leállítása miatt.

Az ipar és az energiaágazat költségei megugrottak, az üzemanyagárak elszálltak, a számlát pedig végső soron a német emberek fizetik meg. A földgáz terén hasonló a helyzet: az olcsó orosz gáz nem kell, helyette most 7000 kilométerről, Argentínából akarnak LNG-t vásárolni. Közben a gáztárolók történelmi mélyponton, az ellátás bizonytalan, az árak magasak

– ismertette.