Itt az orosz válasz a Barátság kőolajvezeték körüli ukrán zsarolóakcióra

Deák Dániel nagy lebuktatásra készül!

Magyar Péter

Magyar Péter azért lenne Brüsszelnek jó vezető, mert ő majd barátkozni fog Zelenszkijékkel

Újabb Zelenszkij-párti elemző vallott színt Magyar Péterék háborúpárti politikájáról. Ljudmilla Pokrovcsuk egy műsorban arról beszélt, hogy Magyar Péter azért lenne nekik jó vezető, mivel ő majd „barátkozni fog Kijevvel”, csak erről most ő még nem beszélhet – közölte Szentkirályi Alexandra a videójában.
A tiszások már a spájzban vannak! – elégedetten csettintenek Ukrajnában – közölte Szentkirályi Alexandra a videójában.

MAGYAR PÉTER (Fotó: YouTube)
Magyar Péter (Fotó: YouTube)

A Fidesz budapesti vezetője hozzátette:

Újabb Zelenszkij-párti elemző vallott színt Magyar Péterék háborúpárti politikájáról. Ljudmilla Pokrovcsuk egy műsorban arról beszélt, hogy Magyar Péter azért lenne nekik jó vezető, mivel ő majd „barátkozni fog Kijevvel”, csak erről most ő még nem beszélhet.

Szép ráerősítés ez Tarr Zoltán szavaira, egyre inkább értelmet nyer a „nem mondunk el mindent, mert akkor megbukunk” szállóige. A sokadik elszólást hallhatjuk már arról, hogy kormányra kerülve Magyar Péterék nem tudnának nemet mondani sem Brüsszel, sem Ukrajna parancsainak. 

Ha áprilisban a nemzeti kormánynak szavazunk bizalmat, kimaradhatunk a háborúból és kiállhatunk a magyar érdekek mellett, ezért is a Fidesz a biztos választás! – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

 

