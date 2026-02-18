Hírlevél
„Nem is merem elmondani, milyen szándékaink és terveink vannak” – Tarr Zoltán újabb megdöbbentő kijelentése

Választás 2026

Tűpontos beismerést tett Magyar Péter

Egyértelmű beismerést tett Magyar Péter azzal kapcsolatban, hogy mennyire támogatnák Ukrajna uniós csatlakozását. A Tisza Párt vezetőjének vallomására Hollik István úgy reagált: ez veszélyeztetné Magyarország biztonságát, és mivel az ukrán csatlakozás nagyon sok pénzbe kerülne, a magyarok pénzét vinnék Ukrajnába.
Választás 2026Tisza PártcsatlakozásHollik IstvánUkrajnaMagyar PéterEurópai Unió

Magyar Péter legújabb beismerő vallomása, miszerint a Tisza partnerei

„konstruktív magyar hozzáállásra számíthatnak, nem a 26-ok Európája lesz, hanem a 27-ek Európája lesz", 

azt jelenti, hogy eddig huszonhat európai ország mondta az, hogy 2027-ben Ukrajnának uniós tagnak kell lenni – fogalmazott Hollik István. A Fidesz országgyűlési képviselője a Tisza elnökének kijelentéséről azt mondta, 

Magyar Péter most beismerte, ez a szám huszonhétre növekedne, hogyha ők nyernék meg a választást.

Hollik István hangsúlyozta, ez veszélyeztetné Magyarország biztonságát, és mivel az ukrán csatlakozás nagyon sok pénzbe kerülne, a magyraok pénzét vinnék Ukrajnába. A politikus kiemelte, 

azért nem szabad Magyar Pétert hatalomra engedni, mert ő elvinné, elküldené a magyarok pénzét Ukrajnába,

 márpedig annak a legjobb helye itt van. Leszögezte, erről is fog szólni az április 12-i választás.

 

