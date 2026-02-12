Magyar Péter bevadult: bezárással fenyegette az ATV munkatársait

„Az ATV hivatalosan is megerősítette: amikor múlt héten Magyar Péter Rónai Egon vendége volt, az adás előtt az aula felújítása kapcsán megjegyezte, már felesleges bármilyen felújítást csinálni az ATV-ben, hiszen kormányváltás után már nem lesz szükség a csatornára, átveszi a szerepét a közmédia” – számolt be Facebook-oldalán Deák Dániel.

Magyar Péter emlékezetes kiviharzása az ATV stúdiójából (Fotó: Képernyőmentés/ATV)

A XXI. Század Intézet elemzője szerint mindez azt jelenti, hogy Magyar Péter – miközben már rajta volt a mikrofon, így a vezérlőben is hallhatták a szavait – bezárással fenyegette meg az egyébként ellenzéki csatorna munkatársait. Deák Dániel úgy fogalmaz: a kijelentés nem zárt ajtók mögött hangzott el, hanem olyan helyzetben, amikor annak közvetlen tanúi voltak a televízió dolgozói is.

Figyelmeztetés Magyar Péter módra

Az ügy pikantériája – teszi hozzá –, hogy mindezt úgy tette, hogy közben mosolygós szelfit készített Rónai Egon műsorvezetővel, vélhetően a lájkszerzés érdekében. Az elemző értelmezése szerint ezzel a beszólással figyelmeztetés is elhangozhatott:

ne merjenek túlzottan „bekérdezni”, mert annak következménye lehet.

Deák Dániel szerint ez mutatja meg, milyen lenne a „Magyar Péter-féle szeretetország és sajtószabadság”. Úgy látja, a történet túlmutat egy televíziós epizódon, és a sajtóhoz való viszony kérdését veti fel.

Az elemző emlékeztetett arra is, hogy nemrég Orbán Viktor is hosszú interjút adott az ATV-ben Rónai Egonnak. Felvetése szerint érdemes elképzelni, milyen nemzetközi botrány és tiltakozáshullám követte volna, ha a miniszterelnök enged meg magának hasonló kijelentést egy ellenzéki médium munkatársaival szemben.