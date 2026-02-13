Magyar Péter egy abszurd bulikirály, aki miniszterelnök akar lenni

A bejegyzés szerint Magyar Péter maga beszélt arról, hogy egy buliban alkohol és kábítószernek tűnő anyag is jelen volt. Bohár több kérdést is megfogalmazott:
Miért ilyen ideges ez az ember? Miért áll ki beszélni erről egyből?”
– tette fel a kérdést, hozzátéve: szerinte nem először keveredik hasonló botrányba az érintett.
Korábbi ügyek is előkerültek
A poszt felidézi a 2024 nyári esetet is, amikor a Tisza Párt elnökét az egyik budapesti szórakozóhelyről a nyakát fogva kellett kivezetni, majd egy telefon a Dunában végezte. A riporter emlékeztet: mindez annak a Magyar Péternek a nevéhez kötődik, „aki éppen a magyarok bizalmáért jelentkezik”, és miniszterelnök-jelöltként lépne színre. A kampány finiséhez közeledve Bohár szerint egyre abszurdabb fordulatokat vesz a közélet, különösen akkor, amikor a választások előtt alig két hónappal ilyen ügyek kerülnek napirendre.