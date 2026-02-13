Hírlevél
Magyar Péter

Magyar Péter egy abszurd bulikirály, aki miniszterelnök akar lenni

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Alkoholról, kábítószernek kinéző anyagról és egy korábbi balhéról beszélt a kampány hajrájában a Magyar Péter – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Bohár Dániel. Az ügy 58 nappal a választások előtt került reflektorfénybe.
Magyar PéterTisza Pártkábítószerbotránybohár dániel

A bejegyzés szerint Magyar Péter maga beszélt arról, hogy egy buliban alkohol és kábítószernek tűnő anyag is jelen volt. Bohár több kérdést is megfogalmazott: 

Magyar Péter
Bohár Dániel szerint Magyar Péter többször bizonyította: nem méltó a közbizalomra (Forrás: Facebook/Bohár Dániel)

Miért ilyen ideges ez az ember? Miért áll ki beszélni erről egyből?”

 – tette fel a kérdést, hozzátéve: szerinte nem először keveredik hasonló botrányba az érintett.

Menczer: Látom, a tiszásokat nagyon idegesíti az igazság!

Korábbi ügyek is előkerültek

A poszt felidézi a 2024 nyári esetet is, amikor a Tisza Párt elnökét az egyik budapesti szórakozóhelyről a nyakát fogva kellett kivezetni, majd egy telefon a Dunában végezte. A riporter emlékeztet: mindez annak a Magyar Péternek a nevéhez kötődik, „aki éppen a magyarok bizalmáért jelentkezik”, és miniszterelnök-jelöltként lépne színre. A kampány finiséhez közeledve Bohár szerint egyre abszurdabb fordulatokat vesz a közélet, különösen akkor, amikor a választások előtt alig két hónappal ilyen ügyek kerülnek napirendre.

Magyar Péter kettős arca
