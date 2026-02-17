Ilyen könnyen zsarolható személyiségre rá lehet-e bízni egy ország sorsát?

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Magyar Péter beismerte, hogy szexuális kapcsolatot létesített egy nővel, aki korábban megzsarolta őt, méghozzá egy lakásban, ahol nyíltan drogot tartottak – írja Boris Kálnoky, az MCC Médiaiskola vezetője, a Die Welt korábbi újságírója a német jobboldali Tichy’s Einblick véleményportálon megjelent írásában.
Magyar PéterVogel EvelinTisza Párt

Boris Kálnoky cikkében kitér arra is, hogy Vogel Evelin és Magyar Péter korábban kapcsolatban álltak, majd útjaik elváltak. A szerző szerint Vogel titokban videóra vette Magyart, amelyeken a politikus pejoratív megjegyzéseket tett saját munkatársaira – írja a Tűzfalcsoport.

Magyar Péter 2026. február 12-én egy előre rögzített Facebook-videóban beszélt egy 2024 nyarán történt estéről. A Tisza Párt elnöke elismerte, hogy 2024. augusztus 3-án járt a radnaimark.hu oldalon megjelent képeken látható lakásban. Állítása szerint volt barátnője, Vogel Evelin meghívására érkezett.

A politikus a videóban úgy fogalmazott: hajnalban érkeztek az ingatlanba, ahol ismeretlen emberek tartózkodtak. Beszámolója szerint az asztalon alkohol és kábítószer-kinézetű anyag is volt, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy drogot nem fogyasztott.
Magyar Péter elmondása szerint a Tisza Párt 2024. augusztus 2-án nyári partit szervezett támogatóinak, amelyen ő is részt vett. A rendezvényen jelen volt Vogel Evelin is, aki később elhívta egy házibuliba. A pártelnök közlése szerint ekkor már nem álltak élettársi kapcsolatban.

A videóban arról is beszélt, hogy a lakás hálószobájában konszenzuális szexuális kapcsolat jött létre közte és volt partnere között. Hozzátette: az ingatlant augusztus 3-án dél körül hagyták el.

Baloldali kritika: Nagy Attila Tibor szerint Magyar Péter „időzített bomba”


Boris Kálnoky véleménycikke szerint a nyilvános beismerés súlyos politikai következményekkel járhat. A szerző úgy értékeli, hogy a történet – még további bizonyítékok hiányában is – reputációs kockázatot jelenthet.

Kálnoky írásában külön kitér arra, hogy egy ország vezetésére készülő politikus esetében a zsarolhatóság kérdése kiemelten érzékeny lehet. A szerző szerint az ügy ilyen szempontból is vitákat indíthat el.
Az elemzés felidézi, hogy az ügy kirobbanása előtt egy fotó jelent meg a radnaimark.hu oldalon „Coming soon” felirattal. A kép egy széttúrt ágyat és egy fehér port ábrázoló tálcát mutatott. A politikus ezt követően videóüzenetben reagált.

Kálnoky szerint a teljes beismerés klasszikus válságkommunikációs eszköz, ugyanakkor kockázatos is lehet, ha később nem kerülnek elő újabb bizonyítékok.

A történet kapcsán több elemző felidézte Magyar Péter egy korábbi, 2024 júniusi esetét is, amely az Ötkertes-ügyként terjedt el. Az ügy akkor jelentős sajtóvisszhangot kapott, a politikus pedig nyilvánosan ígéretet tett arra, hogy nem ismétli meg az incidenst.

Magyar Péter tételes beismerése: szex, pia és drog is volt a rejtélyes lakásban

 

