Ilyen könnyen zsarolható személyiségre rá lehet-e bízni egy ország sorsát?

Boris Kálnoky cikkében kitér arra is, hogy Vogel Evelin és Magyar Péter korábban kapcsolatban álltak, majd útjaik elváltak. A szerző szerint Vogel titokban videóra vette Magyart, amelyeken a politikus pejoratív megjegyzéseket tett saját munkatársaira – írja a Tűzfalcsoport.

Magyar Péter



Magyar Péter 2026. február 12-én egy előre rögzített Facebook-videóban beszélt egy 2024 nyarán történt estéről. A Tisza Párt elnöke elismerte, hogy 2024. augusztus 3-án járt a radnaimark.hu oldalon megjelent képeken látható lakásban. Állítása szerint volt barátnője, Vogel Evelin meghívására érkezett.

A politikus a videóban úgy fogalmazott: hajnalban érkeztek az ingatlanba, ahol ismeretlen emberek tartózkodtak. Beszámolója szerint az asztalon alkohol és kábítószer-kinézetű anyag is volt, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy drogot nem fogyasztott.

Magyar Péter elmondása szerint a Tisza Párt 2024. augusztus 2-án nyári partit szervezett támogatóinak, amelyen ő is részt vett. A rendezvényen jelen volt Vogel Evelin is, aki később elhívta egy házibuliba. A pártelnök közlése szerint ekkor már nem álltak élettársi kapcsolatban.

A videóban arról is beszélt, hogy a lakás hálószobájában konszenzuális szexuális kapcsolat jött létre közte és volt partnere között. Hozzátette: az ingatlant augusztus 3-án dél körül hagyták el.