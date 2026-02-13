Botrányok sorozata övezi Magyar Pétert – az elemző felidézte a legdurvábbakat

Visszhangzik a média Magyar Péter legfrissebb botrányától. A – már nem annyira – rejtélyes hálószoba ügyének kapcsán újra a felszínre került néhány régebbi problémás ügye is. Nagy Attila Tibor politikai elemző a Heti TV-nek adott interjújában kíméletlen kritikát fogalmazott meg a Tisza-vezérről – erről számolt be a Mandiner.
Magyar Péter sorozatos botrányairól beszélt a politikai elemző
Nagy Attila Tibor politikai elemző kíméletlen kritikát fogalmazott meg a Tisza-vezérrel kapcsolatban.
Volt belőle néhány. Nem értem, hogy lehet egy politikus annyira felelőtlen, hogy támadási felületet nyit maga ellen azzal, hogy elmegy bulizni”
– fogalmazott az elemző.
A beszélgetésben szóba került a legutóbbi kábítószeres botrány is.
Hogyha lát az ember egy ilyen fehér anyagot, akkor hogyhogy nem fut el onnan sebesen? Ehhez képest ő lefeküdt Vogel Evelinnel. Azzal a Vogel Evelinnel, akivel ő másfél-két hónappal korábban szakított”
– jegyezte meg Nagy Attila Tibor és hangsúlyozta: a történtek nem egyedi esetek, hanem egy mintázatba illeszkednek.
Azt kell, hogy mondjam, hogy a politikusi felelőtlenség mintapéldányát látjuk. Ez a személy, Magyar Péter tele van zűrös ügyekkel. Lakossági gyűléseken rákiabál az éppen a templomból vonuló menetre, és azt mondja nekik, szégyelljék magukat”
– hívta fel a figyelmet.
Nagy Attila Tibor személyes élményt is felidézett: elmondása szerint tavaly szeptemberben egy nagykátai rendezvényen Magyar Péter megszégyenített egy kérdezőt, akinek a kérdését félreértette és támadónak értékelte.
Az elemző végül úgy összegzett:
Én nyugodtabb lennék, ha Magyarország élén egy stabil háttérrel, stabil magánélettel rendelkező ember lenne.”