Rendkívüli

Jelentős előnnyel vezet a Fidesz, nem csoda, hogy Magyar Péter pánikol

Magyar Péter bulitörténete mutatja: kétszínű alak, aki összevissza beszél és hazudik

botrány

Botrányok sorozata övezi Magyar Pétert – az elemző felidézte a legdurvábbakat

35 perce
Olvasási idő: 4 perc
Újabb brutális kritikát kapott a Tisza Párt elnöke, miután egy politikai elemző a legfrissebb ügy kapcsán felidézte korábbi botrányait is. Nagy Attila Tibor szerint Magyar Péter viselkedése rendre támadási felületet ad, és súlyos politikusi felelőtlenséget mutat.
botránydrogMagyar Péter

Visszhangzik a média Magyar Péter legfrissebb botrányától. A – már nem annyira – rejtélyes hálószoba ügyének kapcsán újra a felszínre került néhány régebbi problémás ügye is. Nagy Attila Tibor politikai elemző a Heti TV-nek adott interjújában kíméletlen kritikát fogalmazott meg a Tisza-vezérről – erről számolt be a Mandiner.

Példátlanul számos botrány övezi Magyar Pétert (Forrás: Magyar Nemzet)
Magyar Péter sorozatos botrányairól beszélt a politikai elemző

Nagy Attila Tibor politikai elemző kíméletlen kritikát fogalmazott meg a Tisza-vezérrel kapcsolatban.

Volt belőle néhány. Nem értem, hogy lehet egy politikus annyira felelőtlen, hogy támadási felületet nyit maga ellen azzal, hogy elmegy bulizni”

 – fogalmazott az elemző.

A beszélgetésben szóba került a legutóbbi kábítószeres botrány is.

Hogyha lát az ember egy ilyen fehér anyagot, akkor hogyhogy nem fut el onnan sebesen? Ehhez képest ő lefeküdt Vogel Evelinnel. Azzal a Vogel Evelinnel, akivel ő másfél-két hónappal korábban szakított” 

– jegyezte meg Nagy Attila Tibor és hangsúlyozta: a történtek nem egyedi esetek, hanem egy mintázatba illeszkednek.

Azt kell, hogy mondjam, hogy a politikusi felelőtlenség mintapéldányát látjuk. Ez a személy, Magyar Péter tele van zűrös ügyekkel. Lakossági gyűléseken rákiabál az éppen a templomból vonuló menetre, és azt mondja nekik, szégyelljék magukat”

 – hívta fel a figyelmet.

Nagy Attila Tibor személyes élményt is felidézett: elmondása szerint tavaly szeptemberben egy nagykátai rendezvényen Magyar Péter megszégyenített egy kérdezőt, akinek a kérdését félreértette és támadónak értékelte.

Az elemző végül úgy összegzett:

Én nyugodtabb lennék, ha Magyarország élén egy stabil háttérrel, stabil magánélettel rendelkező ember lenne.”

 

