Botrányok sorozata övezi Magyar Pétert – az elemző felidézte a legdurvábbakat

Visszhangzik a média Magyar Péter legfrissebb botrányától. A – már nem annyira – rejtélyes hálószoba ügyének kapcsán újra a felszínre került néhány régebbi problémás ügye is. Nagy Attila Tibor politikai elemző a Heti TV-nek adott interjújában kíméletlen kritikát fogalmazott meg a Tisza-vezérről – erről számolt be a Mandiner.

Példátlanul számos botrány övezi Magyar Pétert (Forrás: Magyar Nemzet)

Magyar Péter sorozatos botrányairól beszélt a politikai elemző

Nagy Attila Tibor politikai elemző kíméletlen kritikát fogalmazott meg a Tisza-vezérrel kapcsolatban.

Volt belőle néhány. Nem értem, hogy lehet egy politikus annyira felelőtlen, hogy támadási felületet nyit maga ellen azzal, hogy elmegy bulizni”

– fogalmazott az elemző.

A beszélgetésben szóba került a legutóbbi kábítószeres botrány is.

Hogyha lát az ember egy ilyen fehér anyagot, akkor hogyhogy nem fut el onnan sebesen? Ehhez képest ő lefeküdt Vogel Evelinnel. Azzal a Vogel Evelinnel, akivel ő másfél-két hónappal korábban szakított”

– jegyezte meg Nagy Attila Tibor és hangsúlyozta: a történtek nem egyedi esetek, hanem egy mintázatba illeszkednek.

Azt kell, hogy mondjam, hogy a politikusi felelőtlenség mintapéldányát látjuk. Ez a személy, Magyar Péter tele van zűrös ügyekkel. Lakossági gyűléseken rákiabál az éppen a templomból vonuló menetre, és azt mondja nekik, szégyelljék magukat”

– hívta fel a figyelmet.

Nagy Attila Tibor személyes élményt is felidézett: elmondása szerint tavaly szeptemberben egy nagykátai rendezvényen Magyar Péter megszégyenített egy kérdezőt, akinek a kérdését félreértette és támadónak értékelte.

Az elemző végül úgy összegzett: