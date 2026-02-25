Ezért Brüsszel jelöltje Magyar Péter

A brüsszeli körökhöz kapcsolódó politikusok motivációit vizsgálta legfrissebb elemzésében a XXI. Század Intézet az Európai Unió befolyásszerző képességének fényében. A szervezet úgy fogalmazott,

a világrendszerváltás folyamata a nemzetközi kapcsolatokra is nagy hatást gyakorol,

amely a korábbi domináns aktorok jelentőségének csökkenését is magával hozza. A felemelkedő nagyhatalmak mellett tetten érhető az Európai Unió dominanciájának csökkenése, amely a tagállami bizalmatlanság tekintetében és az Európán kívüli partnerekkel való egyet nem értésben is megmutatkozik.

Ennek ellenére

az Európai Unió vezetésének továbbra is érdeke, hogy érvényesüljön a „Brüsszel-hatás”, melynek keretében egyes mechanizmusoknak, irányvonalaknak, jelentéseknek és az azokból születő jogszabályoknak köszönhetően föderális megoldásokra törekednek.

Mint írták, ehhez a jelenséghez kapcsolódik a „lopakodó hatáskörök” jelensége is, melynek keretében az Európai Unió olyan területeken is igyekszik befolyást szerezni, amelyben nem rendelkezik saját hatáskörrel, a folyamat pedig a tagállami szuverenitás további csorbítását igyekszik elérni, nagyobb befolyást szerezve az államok működésében. Hozzátették, a hálózat részét képező személyek elősegítik a tagállamokban a föderalista-globalista érdekek érvényesülését – erre mutatnak rá a brüsszeli elitréteggel folytatott egyeztetéseik.

Dobrev Klára, Emmanuel Macron, Karácsony Gergely, Donáth Anna és Márki-Zay Péter a francia nagykövetségen 2021. december 13-án Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP / Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Kitértek arra is, hogy

ez a jelenség megmutatkozik a tagállamok belpolitikai színterén is.

Magyarországon a 2022-es választást megelőzően az ellenzéki összefogás politikusai (Dobrev Klára, Donáth Anna, Karácsony Gergely, Márki-Zay Péter) egyeztettek a globális pénzügyi körökből érkező francia elnökkel, Emmanuel Macronnal, akivel többek között az uniós értékek és a jogállamiság kérdésében is azonos álláspontot képviseltek. Emellett nem meglepő tény, hogy

a globalista érdekeket képviselő Anne Applebaumhoz kötődő Action for Democracy nevű amerikai civil szervezet is jelentős összegekkel támogatta Márki-Zay Péter szervezetét a választások előtt,

melyet később az ellenzéki jelölt saját maga ismert el.

A XXI. Század Intézet szerint

Magyar Péter politikai pályafutása során olyan vezetők támogatásában részesül, akik a nemzeti keretek megerősítése helyett a globális törekvések úttörői közé tartoznak.

A Néppárthoz való csatlakozását megelőzően egyeztetésekre került sor Manfred Weberrel, a pártcsalád vezetőjével, aki egyértelmű kijelentést tett arról, hogy Magyar Pétert támogatja Orbán Viktor leváltása érdekében. Ugyanis egy uniós irányvonalat kérdés nélkül elfogadó miniszterelnök ideálisabb jelölt lenne az Európai Unió vezető körei számára, aki ennek megfelelően képviselné az eurokrata elit fő csoportjának, az Európai Néppártnak az értékrendjét is. Ebből adódóan nem meglepő, hogy Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság vezetőjével is jó viszonyt ápol Magyar Péter, aki szintén nem nézi jó szemmel a magyarországi szuverenista kormány működését.