Magyar Péter szerint Brüsszel egy nem létező szellem, amivel Orbán Viktor harcol

59 perce
Olvasási idő: 4 perc
Megvan, hogyan látja a háborút Magyar Péter. És ezt sem Bohár Dániel, sem Deák Dániel nem hagyhatta szó nélkül. Mutatjuk a reakciójukat!
„Ilyen nem létező szellemekkel harcol tulajdonképpen" – ez egy gondolat Magyar Pétertől az orosz-ukrán háború kapcsán, amelyet Bohár Dániel idéz fel videó-összeállításában, rámutatva arra, vajon mit gondolhat a Tisza elnöke a szinte napra pontosan négy éve tartó orosz-ukrán háborúról. A Riporter hozzáteszi, a brüsszeli háborús pszichózis szellem a Tisza elnöke szerint, majd az említettet idézve hozzáteszi, Orbán Viktor most épp Brüsszellel harcol.

Magyar Péter a bajor fővárosban egyértelműen az ukrán álláspont támogatása mellett foglalt állást
Magyar Péter szerint ez egy szellem, ám Brüsszelben feltűnően gyakran esik szó erről a kísértetről, ami nagyon is valódi
Fotó: AFP

Eközben a hivatalos nyilatkozatokból is kiderül, az Európai Bizottság elnöke szerint Európa harcban áll, és Donald Tusk lengyel kormányfő is úgy fogalmazott, a boldog nyugalom ideje lejárt. Ursula von der Leyen pedig egyenesen Ukrajna győzelméről beszélt – a lehetetlen küldetést, a valóságban inkább a vérontás elnyújtását pedig igen jelentős részben pont az unió finanszírozza, a tagországok érdekeinek képviselete helyett.

 Azaz ez a szellemnek nevezett dolog valódi, és jó ideje téma Brüsszelben.

Az álprobléma fogalma egyébként ismerős lehet és nem véletlenül – idézi fel Bohár Dániel – Kunhalmi Ágnes tizenegy évvel ezelőtt a migrációt nevezte álproblémának.

 

Ha pedig mindezeken túl is tekintünk: az Európai Számvevőszék jelentése azt irányozza elő, hogy a tagállami befizetéseket növeljék másfélszeresére az egyes országok. Többletpénzre jól láthatóan szükség van, és az időzítés sem véletlen, főleg olyan nyilatkozatok fényében, miszerint Ukrajna védelme minden pénzt megér.

Itt a teljes videó, ahol Magyar Péter a szellemekkel harcolást emlegette.

 

