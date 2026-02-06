Hírlevél
orbán viktor

Brüsszel bevédte a szoknyája mögé bújt Magyar Pétert

Az Európai Bizottság arra szólította fel a magyar kormányt, hogy tartózkodjon a félrevezető tartalmak terjesztésétől. Orbán Viktor közösségi oldalán egy mesterséges intelligenciával készült videó jelent meg, amely Ursula von der Leyent és Magyar Pétert ábrázolja.
orbán viktormesterséges intelligenciabrüsszelursula von der leyeneurópai bizottság

A videóban az Európai Bizottság elnökének alakja arra kéri Magyar Pétert, hogy küldjön pénzt Ukrajnába, a politikus figurája pedig azt válaszolja, hogy ehhez választást kell nyernie. A videó továbbra is elérhető a miniszterelnök Facebook-oldalán, és már több mint másfél millióan látták.

Brüsszel bevédte Magyar Pétert (Forrás: Facebook/Magyar Nemzet)

Anyatigrisként sietett Magyar Péter védelmére Brüsszel

Arra a kérdésre, hogy jogszabályba ütközik-e a deepfake videó közzététele, az Európai Bizottság szóvivője érdekes választ adott:

Vannak tiszteletteljes módjai is annak, hogy valaki kifejezze az eltérő politikai nézeteit. Arra szólítom fel, tiszteletteljesen fejezzék ki a véleményüket”

– mondta Paiula Pinho.

Arra is emlékeztettek, hogy az uniós szabályok szerint a mesterséges intelligenciával készült tartalmakat egyértelműen jelölni kell, amit egyébként Orbán Viktor megtett. A szóvivők ugyanakkor hangsúlyozták: a nagy online platformok felelőssége, hogy miként kezelik az ilyen tartalmakat, és hogy felerősítik-e azok terjedését. Hozzátették azt is, hogy hasonló ügyekben elsődlegesen a tagállami hatóságok járhatnak el. A Bizottság már korábban is figyelmeztette a magyar kormányt a mesterséges intelligenciával készült politikai videók használatával kapcsolatban. Akkor egy olyan felvétel miatt fogalmaztak meg kritikát, amelyen Magyar Péter hasonmása nyugdíjcsökkentésről és a 13. havi nyugdíj eltörléséről beszélt. A testület álláspontja szerint ha egy politikusnak olyan kijelentéseket tulajdonítanak, amelyeket nem tett meg, az félrevezetőnek minősül.

 

