Magyar Péter emberét nem érdekli, hogy Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezetéket

„Bujdosó Andreát, a TISZA fővárosi frakcióvezetőjét úgy tűnik nem érdekli, hogy Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezetéket” – hívta fel a videójában a Mandiner. A hírportál azt kérdezte Magyar Péter emberétől, mi a véleménye Ukrajna lépéséről, viszont a képviselő a „szokásos” propagandistázással megtagadta a válaszadást.

Ismeretes, az Ukrajnán áthaladó Barátság vezetéken keresztül január vége óta nem érkezik kőolaj sem Magyarországra, sem Szlovákiába. A rendelkezésre álló információk alapján semmi nem indokolja, hogy ne indítsák újra a szállítást, Ukrajna mégsem teszi meg. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a szerdai kormányülés után bejelentette:

Magyarország leállítja a dízelolaj szállítását Ukrajna számára, amíg nem indítja újra a kőolaj szállítását országunk irányába, és Szlovákia is hasonlóképpen tesz.

A tárcavezető múlt hét pénteken azt is bejelentette, hogy amíg Zelenszkij nem teljesíti kötelezettségét, Magyarország a 90 milliárd eurós hadikölcsönt is blokkolni fogja az unióban.

A Tisza Párt hatalomra segítése lehet a cél

Horváth József a Magyar Nemzetnek adott interjújában felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenlegi, Magyarországot érintő ukrán lépés – a vezeték elzárása – esetében különösen fontos az időzítés. Szerinte minden jel arra mutat, hogy

néhány héttel a választások előtt egyfajta pánikhangulat kialakítása lehet a cél, elszabaduló árakkal vagy az ellátási bizonytalanság elérésével.

A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója úgy véli, ez olyan társadalmi reakciókat válthat ki, amelyek azt sugallják: valakinek rendet kell tennie és meg kell mentenie az országot. Szerinte ezzel egy ukránbarát kormány, vagyis a Tisza Párt hatalomra segítése lehet a cél, amire Brüsszelből és Kijevből is érkezhet elvárás – ennek fényében pedig Bujdosó Andrea menekülése több, mint érthető.