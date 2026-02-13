Nagyon kínos részletek derültek ki Magyar Péter drogos bulijáról

Hírlevél
Magyar Péter csütörtökön közzétett videójában elmondta, hogy 2024. augusztusában Vogel Evelin meghívta el egy házibuliba, ahol alkoholt fogyasztottak és drog is volt egy asztalon, amelyhez a Tisza-vezér állítása szerint nem nyúlt. Az átmulatott éjszaka után – Magyar Péter elmondása szerint – szexuális kapcsolatot létesített a volt barátnőjével, majd távoztak a lakásból. Mutatjuk a részleteket!
Magyar Péter csütörtökön a közösségi oldalán videós tájékoztatót tartott. Ebben elmondta, hogy a napok óta a magyar közéletet lázban tartó radnaimark.hu oldalon, melyről az terjedt el, hogy azon a Tisza Párt vezetését megrengető videót fognak közzétenni, valójában milyen felvétel jelenhet meg. Bevallotta, hogy létezik egy felvétel, melyen 2024. augusztus 2-án (amikor már nem voltak párkapcsolatban Vogel Evelinnel) közösültek abban a bizonyos szobában. Elmondása szerint a lakásban „kábítószer kinézetű anyag volt” egy asztalon, de Magyar Péter ebből nem fogyasztott – írja a Blikk.

Magyar Péter, Tisza Párt
Magyar Péter körül izzik a levegő (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A rendkívüli bejelentésben kitért arra is, hogy a felvétel szerinte manipuláció lehet, ezért a teljes anyag vágatlan nyilvánosságra hozatalát javasolta.

Deák Dániel is reagált

A videó megjelenése után Deák Dániel a közösségi oldalán értékelte a történteket. A XXI. Század Intézet vezető elemzője úgy fogalmazott, hogy 

Magyar Péter nyilatkozata hitelességi kérdéseket vet fel. 

Az elemző szerint az, hogy Magyar Péter egy még nem publikált, kiszivárgott videóról beszélt, politikai és személyes szempontból is figyelemre méltó.

Itt vett részt drogpartin Magyar Péter.
A híres szoba, amelyben Magyar Péter állítása szerint szexuális aktusra került sor közte és volt barátnője között (kép forrása: radnaimark.hu) 

Deák Dániel hozzátette, hogy a politikus szavai „beismeréssel felérő magyarázkodásként” értelmezhetők. Álláspontja szerint 

a videóban elhangzott utalások – köztük a házibuli és a környezet leírása – ellentmondásokat hordozhatnak.

Deák Dániel a bejegyzésében utalt egy korábbi, széles visszhangot kiváltó esetre is, az „Ötkertes botrányra”. Emlékeztetett, hogy Magyar Péter akkor arról beszélt: 

a történtek nem tükrözik a valódi személyiségét.

Sokkoló leleplezés: komoly hálózat rajzolódik ki Nagy Ervin mögött

 

Futótűzként terjedt az interneten, hogy Radnai Márk, a Tisza Párt operatív működéséért felelős alelnökének nevével létrejött egy weboldal, amelyről elterjedt, hogy valamikor kompromittáló felvételek jelenhetnek meg a politikusról. Az oldalon napokig nem volt tartalom, csak egy fekete-fehér kamerafotó. Csütörtök reggel óta egy dátum, 2024. 08. 03-a és az „once upon a time”, vagyis „egyszer volt, hol nem volt” szöveg volt látható. 

Ez vélhetően arra utal, hogy a rejtélyes események ebben az időpontban, vagyis 2024 augusztusában történhettek. Korábban Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is megszólalt az ügyben. Akkori reakciója azt sejtette, hogy akár valamilyen videóról is szó lehet, amelyben vélhetően ő (is) szerepel. Radnai Márk pedig azt nyilatkozta, nincs rejtegetnivalója, a szobát nem is ismeri, de hallott már róla, hogy "valamilyen homoszexuális kapcsolattal akarják hírbe hozni". Később kiderült az is, hol van ez a hálószoba. A dolgok mostani állása szerint a sejtések beigazolódtak: a videófelvétel Magyar Péterről készült.

