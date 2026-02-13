Nagyon kínos részletek derültek ki Magyar Péter drogos bulijáról

Magyar Péter csütörtökön a közösségi oldalán videós tájékoztatót tartott. Ebben elmondta, hogy a napok óta a magyar közéletet lázban tartó radnaimark.hu oldalon, melyről az terjedt el, hogy azon a Tisza Párt vezetését megrengető videót fognak közzétenni, valójában milyen felvétel jelenhet meg. Bevallotta, hogy létezik egy felvétel, melyen 2024. augusztus 2-án (amikor már nem voltak párkapcsolatban Vogel Evelinnel) közösültek abban a bizonyos szobában. Elmondása szerint a lakásban „kábítószer kinézetű anyag volt” egy asztalon, de Magyar Péter ebből nem fogyasztott – írja a Blikk.
A rendkívüli bejelentésben kitért arra is, hogy a felvétel szerinte manipuláció lehet, ezért a teljes anyag vágatlan nyilvánosságra hozatalát javasolta.
Deák Dániel is reagált
A videó megjelenése után Deák Dániel a közösségi oldalán értékelte a történteket. A XXI. Század Intézet vezető elemzője úgy fogalmazott, hogy
Magyar Péter nyilatkozata hitelességi kérdéseket vet fel.
Az elemző szerint az, hogy Magyar Péter egy még nem publikált, kiszivárgott videóról beszélt, politikai és személyes szempontból is figyelemre méltó.
Deák Dániel hozzátette, hogy a politikus szavai „beismeréssel felérő magyarázkodásként” értelmezhetők. Álláspontja szerint
a videóban elhangzott utalások – köztük a házibuli és a környezet leírása – ellentmondásokat hordozhatnak.
Deák Dániel a bejegyzésében utalt egy korábbi, széles visszhangot kiváltó esetre is, az „Ötkertes botrányra”. Emlékeztetett, hogy Magyar Péter akkor arról beszélt:
a történtek nem tükrözik a valódi személyiségét.
Futótűzként terjedt az interneten, hogy Radnai Márk, a Tisza Párt operatív működéséért felelős alelnökének nevével létrejött egy weboldal, amelyről elterjedt, hogy valamikor kompromittáló felvételek jelenhetnek meg a politikusról. Az oldalon napokig nem volt tartalom, csak egy fekete-fehér kamerafotó. Csütörtök reggel óta egy dátum, 2024. 08. 03-a és az „once upon a time”, vagyis „egyszer volt, hol nem volt” szöveg volt látható.
Ez vélhetően arra utal, hogy a rejtélyes események ebben az időpontban, vagyis 2024 augusztusában történhettek. Korábban Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is megszólalt az ügyben. Akkori reakciója azt sejtette, hogy akár valamilyen videóról is szó lehet, amelyben vélhetően ő (is) szerepel. Radnai Márk pedig azt nyilatkozta, nincs rejtegetnivalója, a szobát nem is ismeri, de hallott már róla, hogy "valamilyen homoszexuális kapcsolattal akarják hírbe hozni". Később kiderült az is, hol van ez a hálószoba. A dolgok mostani állása szerint a sejtések beigazolódtak: a videófelvétel Magyar Péterről készült.