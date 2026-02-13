Nagyon kínos részletek derültek ki Magyar Péter drogos bulijáról

Magyar Péter csütörtökön a közösségi oldalán videós tájékoztatót tartott. Ebben elmondta, hogy a napok óta a magyar közéletet lázban tartó radnaimark.hu oldalon, melyről az terjedt el, hogy azon a Tisza Párt vezetését megrengető videót fognak közzétenni, valójában milyen felvétel jelenhet meg. Bevallotta, hogy létezik egy felvétel, melyen 2024. augusztus 2-án (amikor már nem voltak párkapcsolatban Vogel Evelinnel) közösültek abban a bizonyos szobában. Elmondása szerint a lakásban „kábítószer kinézetű anyag volt” egy asztalon, de Magyar Péter ebből nem fogyasztott – írja a Blikk.

Magyar Péter körül izzik a levegő (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A rendkívüli bejelentésben kitért arra is, hogy a felvétel szerinte manipuláció lehet, ezért a teljes anyag vágatlan nyilvánosságra hozatalát javasolta.

Deák Dániel is reagált

A videó megjelenése után Deák Dániel a közösségi oldalán értékelte a történteket. A XXI. Század Intézet vezető elemzője úgy fogalmazott, hogy

Magyar Péter nyilatkozata hitelességi kérdéseket vet fel.

Az elemző szerint az, hogy Magyar Péter egy még nem publikált, kiszivárgott videóról beszélt, politikai és személyes szempontból is figyelemre méltó.

A híres szoba, amelyben Magyar Péter állítása szerint szexuális aktusra került sor közte és volt barátnője között (kép forrása: radnaimark.hu)

Deák Dániel hozzátette, hogy a politikus szavai „beismeréssel felérő magyarázkodásként” értelmezhetők. Álláspontja szerint

a videóban elhangzott utalások – köztük a házibuli és a környezet leírása – ellentmondásokat hordozhatnak.

Deák Dániel a bejegyzésében utalt egy korábbi, széles visszhangot kiváltó esetre is, az „Ötkertes botrányra”. Emlékeztetett, hogy Magyar Péter akkor arról beszélt: